大家戴口罩已有一年多，每日至少用一個口罩，全球有大量棄置口罩早已造成環境破壞，為環保着想應使用可重用的口罩。可重用口罩有很多種，不過哪款好用就真的要試用過才知道，所以我們就為大家實試了瑞典品牌Airinum的Lite Air Mask口罩。

3D立體設計口罩 濾芯獲KN95認證

瑞典品牌Airinum專營口罩、濾芯與口罩配件，曾推出過熱賣的Urban Air Mask，最新推出新款較輕巧的Lite Air Mask。Airinum Lite Air Mask主要分為可清洗的布料口罩和Lite Air Filter濾芯，濾芯採用多層過濾技術，經瑞典康斐爾研發中心的濾芯實驗室測試並獲得GB 2626-2006 KN95認證，能有效阻隔PM2.5污染及0.3µm的微粒，一片濾芯可用100小時，若然每天外出使用14小時的話，可以使用一星期。

口罩方面則使用了高彈性透氣物料，外層經Polygiene ViralOff織物技術處理，永久保護面料，免受病菌及細菌侵襲；另外，口罩採用3D立體設計和高透氣網狀設計，耳圈位有彈性，能令口罩緊貼面部。Airinum Lite Air Mask備有4個尺寸，成人用的有5個配色，包括迷霧白、極光藍、雲夢粉、晨霧灰和颶風黑；兒童用的則有兩款配色，包括樂園藍及樂園粉。

Airinum Lite Air Mask每次佩戴使用後都要洗滌，口罩的濾芯要先取出來，可用消毒濕紙巾輕擦鼻樑發泡膠位置，其他位置不能擦抹，濾芯要用紙巾包好，妥善保存。口罩則可放入攝氏60度的溫水中洗滌，60度水溫可以消減病毒細菌的活性，不過水溫偏熱，可用工具挾着洗，當然也可以60度水溫用洗衣機洗，洗好後只要晾乾就可再次使用。

記者試用7日後讚貼面舒適

3位記者實試使用Airinum Lite Air Mask，7天後，3人一致表示貼面舒適。記者Howard戴的是L碼，「戴上後的首個感覺是很貼面，我想很多人佩戴普通外科口罩都會在左右兩邊漏風，但Lite Air Mask則整個緊貼面部，沒有任何空隙。另外，有一些細心的細節，濾芯鼻樑位有一條海綿，鐵線設於海綿內，那麼洗時就不會有鐵線阻礙，也不怕內裏生鏽。試戴7日後，最大感受是貼面，絲毫不漏風，而且這種質地不會黏着肌膚，佩戴一段時間也感覺不到阻礙和不適，完全融入生活。」

臉較小的記者Winky佩戴的是M碼，「Lite Air Mask明顯比我們戴的一般口罩貼面得多，濾芯的鼻樑位有鐵線可調校鬆緊，整個感覺明顯是較密封。雖然呼吸明顯不及比平常戴的外科口罩容易，但感覺比較有保護作用，而且戴慣了就會習慣呼吸。不知是否因為口罩外觀比較漂亮，我覺得行街時好像多了人望我。另外，因為每次回家我都會洗口罩，一般口罩會將化妝品印在口罩內，不過因為這個Lite Air Mask較立體，所以化妝品不會印在濾芯上，主要都是在布料口罩上；而我洗口罩時，化妝品污漬都很容易清洗掉。」

臉較大的記者Tin佩戴L碼也能完全包覆，「口罩採用3D設計，前端呈尖形立體，說話時不會貼着嘴巴，布料的質感亦比一般口罩更舒服，不像一般的口罩會令皮膚痕癢或敏感，很適合長期佩戴。之前以為要每次口罩都要清洗很麻煩，不過清洗其實頗為方便，只需兩三分鐘，口罩也很快乾。」

3個記者的口罩，經了7天的清洗和使用，沒有任何線頭或毛粒，仍然像新的一樣，可以繼續重用。看過記者實試的用後感，相信大家都很想試用一下Airinum Lite Air Mask吧！順帶一提，Lite Air Mask附有一個耳掛夾，使用後可減輕耳朵佩戴的壓力。最後亦溫提一下大家，記得換濾芯呀！

Lite Air Mask 口罩 $299

Lite Air Filter 替換濾芯 $139

售賣點：K11 Design Store、誠品、友和、Carefree Mobile、P-Solution、HBX.com

記者：馬子聰

攝影：鄭皓然

協力：梁志穎、周銥沁

Produced By：Fruity Nutty Studio

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