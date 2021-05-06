氣味可以讓我們識別不同的食物，增加食慾，不過原來患了甚麼病，可能也可以靠氣味得知。有醫生表示，他曾在肝硬化病人身上聞到爛蘋果氣味，在其他病人身上聞到魚腥味、葡萄的酸味、土壤味等。

微生物本身能在人體上產生不同類型的揮發性物質，這些化合物可能會散發出象徵性的氣味，有些是令人愉悅的氣味，亦有些是刺鼻難聞的氣味。台灣醫學博士黃軒醫師表示，這些揮發性化學反應，所產生出的氣味，有些取決於病菌的代謝特徵。部份細菌所產生的氣味，有時會是醫生在臨床上，作為「微生物鑑定提供重要線索」，換言之，病人身上的氣味或者能幫助醫生分析是偏向甚麼類型的細菌感染，從而提早處方正確的抗生素治療。

病症的氣味

1. 辛辣或難聞的氣味

厭氧菌是有特別辛辣味和刺鼻的氣味，因為它們依賴於巰基化合物的化學反應。當厭氧菌感染化儂時，例如類桿菌（ Bacteroides）的感染，具有非常難聞的氣味。另外，在厭氧條件下，產氣的莢膜梭菌（Clostridium per fringes）繁殖並產生α-毒素，這些毒素會迅速破壞組織中的碳水化合物，並在腐爛的組織（尤其是肌肉）中產生氣體，產生「臭肉」的味道。

2. 酵母發酵味

白色念珠菌的菌落，就有些具有獨特的「酵母味」。

3. 土壤味

某些藍細菌（Cyanobacteria）和放線菌（Actinomycetes）會合成土臭化學成份，這是一種易揮發性化學物質，就像盆栽中的「土壤味」。

4. 腐爛魚腥味

變形桿菌（Proteis mirabilis）會產生非常明顯的「魚腥味」。而在沙門氏菌－志賀氏菌（Salmonella Shigella, SS），聞起來像一條煮熟魚腐爛的味道。

5. 像葡萄一樣的甜味

綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）在感染的燒傷患者傷口處，會產生類似葡萄汁的氣味。

當醫生在時聽診，由於靠近病人，可能會聞到他們身上怪怪的味道；有時病人可能自己習慣了那氣味，當揮發出來時也不會聞到。曾經有一位婦女因咳嗽問題來看病，但身上散發出尿騷味，代表她可能有尿失禁問題，如果又同時夾雜有蘋果香味，那又有可能是糖尿病控制不良，導致尿失禁問題。

然而狗的嗅覺比人類靈敏，可以靠氣味找出隱藏了的毒品，對於病菌的氣味可能會更敏感，近年亦有研究指狗可以聞出癌症。美國一家獸醫中心，已經訓練了4隻狗偵測出有罹患卵巢癌的病人，準確率大約有90％。另外，有生物科技公司訓練狗去辨識肺癌患者和健康者的血液樣本，當中3隻識別肺癌血液樣本的準確率為96.7％。而在疫情下，多個西方國家更正在訓練犬隻防疫部隊，用氣味檢測出病毒。

或者不同的病菌確實有獨特的氣味，可以透過氣味及早發現病症進行治療，不過當然也要經醫生專業的檢查及分析，才能在醫學上確診病症。

資料來源：台灣醫學博士黃軒醫師

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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