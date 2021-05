肺癌在香港是十大癌症殺手之一,由於初期肺癌的症狀並不明顯,很多病人確診時已介中晚期。肺癌主要依癌細胞的大小分成「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」兩大類。「非小細胞肺癌」包括鱗狀細胞癌(spuamous cell carcinoma)、腺癌(adenocarcinoma)和大細胞癌(large cell carcinoma)。「小細胞肺癌」則只佔肺癌大約15%的病案,腫瘤增長和擴散的速度會較快。

肺癌常見的治療手法,主要是以外科手術切除癌腫瘤、化療、放射治療(電療)、標靶治療以及近年很多人談論的免疫治療。醫護人員會按患者的癌症種類和本身體質去決定治療方法,很多時候會把幾種方法結合運用。

雖然「非小細胞肺癌」在癌症分類中,算是有較多標靶藥物可作治療,患者可檢測腫瘤的EGFR、ALK及ROX1基因有否變異,再由醫生選擇相關標靶藥物,但並非所有腫瘤都有以上基因突變,療法非人人適用。

近年廣為人討論的免疫治療,其原理大概是透過患者自身的免疫系統去消滅。在療法使用前,病人須要檢測腫瘤樣本內有多少PD-L1蛋白,一般來說PD-L1蛋白越高,免疫治療的效用會越高,但並非所有患者均適用此療法,醫生會按患者的癌症類型、期數及身體狀況作嚴謹評估後才可決定使用與否。

腫瘤微環境 癌症治療硏究新方向

科學家多年來致力硏究尋求更完善的治療肺癌方法,以減少患者的身心負荷。坊間曾有偏方指癌細胞會消耗大量葡萄糖,故採用戒糖方法以餓死癌細胞,但近日美國范德堡大學在《自然》Nature期刊發表的硏究便推翻此理論。

其實關於葡萄糖跟控制肺癌的關係,比想像中複雜。癌症不僅只由腫瘤細胞組成,在癌症的發展中,亦有一套被稱為「腫瘤微環境」(tumor microenvironment)的細胞生態環境,在這微環境中有着不同細胞種類,包括免疫系統的細胞如T淋巴細胞(T lymphocytes )及中性粒細胞 (neutrophils)。

瑞士洛桑聯邦理工學院(Swiss Federal Institute of Technology Lausanne,EPFL)的科學家發現,「腫瘤微環境」內的中性粒細胞代謝葡萄糖的能力,或許成為未來癌症治療的硏究新方向。

科學家硏究「腫瘤微環境」,因這是治療癌症的關鍵,很多專家把硏究聚焦在T淋巴細胞,這亦是癌症免疫細胞治療的主要標靶。可是,另一種活在「腫瘤微環境」中的免疫細胞──中性粒細胞卻一直被忽略。直至最近,EPFL的生命科學學院的硏究發現,中性粒細胞在腫瘤微環境中會令細胞代謝亦有所改變,從而影響癌症的發展。

腫瘤中性粒細胞 可影響腫瘤生長速度

硏究員在肺腺癌老鼠模型中,將跟腫瘤關連的中性粒細胞(TANs)分離出來,再跟健康肺部的中性粒細胞作對比。結果發現腫瘤中性粒細胞(下稱TANs)的吸收和代謝葡萄糖效率比起來自健康肺部的中性粒細胞更高。

硏究員同時發現TANs傳遞大量名為Glut1的蛋白質。Glut1處於細胞表面,能夠增加葡萄糖的吸收和使用。

硏究員隨後又嘗試把Glut1蛋白質從中性粒細胞中移除,他們確認Glut1蛋白質對延長中性粒細胞的壽命十分重要。而在監察肺腺癌腫瘤的過程中,硏究員發現只要移除中性粒細胞中的Glut1蛋白質,便可減低腫瘤的生長速度,這發現相信有助增加如放射治療的功效。

中性粒細胞的「壽命」會減短,換來更多年青的中性粒細胞,而中性粒細胞的「年齡」亦決定了它們是促進或是抵抗腫瘤的角色。

負責此硏究的Etienne Meylan表示,至少在肺腺癌中,TANs高效代謝葡萄糖的能力,令癌細胞難以對付,只要能控制其代謝葡萄糖的效能,相信或可有助控制腫瘤生長。

Meylan指出目前還未知道如何靶向中性粒細胞,因為此細胞在先天免疫中擔當重要角色,而硏究顯示癌症中新陳代謝的改變,或可成為未來治療癌症一個新着眼的硏究方向。

撰文︰李飛

編輯:鄒仲安

資料來源︰Pierre-Benoit Ancey, Caroline Contat, Gael Boivin, Silvia Sabatino, Justine Pascual, Nadine Zangger, Jean Yannis Perentes, Solange Peters, E. Dale Abel, David G. Kirsch, Jeffrey C. Rathmell, Marie-Catherine Vozenin, Etienne Meylan. “Glut1 expression in tumor-associated neutrophils promotes lung cancer growth and resistance to radiotherapy”. Cancer Research .22 March 2021

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)