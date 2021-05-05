一名台灣高雄市民於上月27日經過某連鎖寵物店分店，發現一隻待售的鸚鵡倒掛在店內，「腳棍掛這麼高，腳鍊（鏈）這麼短，旁邊也沒東西可以讓他（牠）爬上去，牠掉下來根本就是直接倒掛腦充血等死」，因而向動保處投訴。不料，隔天這隻鸚鵡即死亡。對此，動保處表示已扣留鳥屍與店內監視器影片，若經調查這隻鸚鵡真的因虐待致死，將依《動保法》開罰店家台幣1萬5千至7萬5千元（即約港幣4千至1萬8千元）。

高雄市動保處表示，27日該處接到一名市民投訴，指連鎖寵物店奧斯卡分店內有一隻待售的鸚鵡疑似遭虐待，被吊掛在店內且看起來奄奄一息。他除了告知店家「這隻鸚鵡狀況不佳」，也向1999民眾服務專線投訴。當晚動保處人員先致電店家，店家指有立即詢問獸醫師尋求急救措施，隔天（28日）店家再主動致電動保處指這隻名為「鳥寶」的鸚鵡已死亡。高雄市動保處表示，該處人員於28日立即派員到這家分店了解，初步查看店內飼養環境尚可，但仍扣留監視器影片並帶回鳥屍，將查看監視器畫面與進行解剖，了解這隻鸚鵡死前是否曾遭虐待。

向動保處投訴的網友也在Facebook「金太陽鸚鵡分享區」發表文章和照片，引發網友討論。有網友說，「這樣的居住環境符合法規？」、「換你住進去看看啊。」高市動保處補充指，究竟這隻鸚鵡會倒吊是因在玩耍，還是因為身體虛弱而站不直，抑或是人為或外在環境才倒掛仍須調查，請網友冷靜。若調查證實這隻鸚鵡是因照顧不周或虐待致死，依法店家可被處台幣1萬5千至7萬5千元（即約港幣4千至1萬8千元）罰款。

奧斯卡寵物店於29日在Facebook發出公開聲明，指有關27日在分店發生鳥寶於站架上懸掛事件造成民眾觀感不佳，特此鄭重道歉。又指公司每小時都有專員巡視店內寵物狀況，而當天店內人員傍晚巡視時有看到鳥寶懸掛玩耍，而當人員過去關切時又會飛回站架上，沒有明顯異狀。同日晚間7時左右民眾反映狀況時，人員隨即上前關心鳥寶狀況，發現鳥寶較為虛弱，門市人員馬上致電給獸醫師尋求急救措施。如今鸚鵡死了，奧斯卡寵物店指他們已為此次事件作出深切檢討，往後也將再制定更嚴謹的流程制度，致上最深切的歉意，同時將配合動保處進行調查，以釐清鸚鵡死因。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）