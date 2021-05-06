Thomas火車頭是不少人的童年回憶，而靜岡縣大井川鐵道每年一到夏天就有「Thomas & Friends 列車」行駛，今年決定將於6月開始遊走日本，無論大人或小朋友都可體驗乘搭真Thomas火車的滋味！

乘車體驗彷如置身Thomas故事中

今次的Thomas列車合共有154班次，將於6月12日至10月18日在大井川鐵路上見齊Thomas火車一眾成員，包括James、Bus Bertie及Percy等，更新推出Thomas在《Thomas & Friends: The Adventure Begins》中的綠色特別版列車，往返新金谷站至千頭站。

乘車過程中，Thomas火車會不時發出鳴笛聲，而乘客入座和離開火車時，都會聽到Thomas或James向乘客打招呼。到達千頭車站後，更可看到Hiro和Percy迎接Thomas，互動十足，猶如置身動畫之中。

Thomas便當、精美周邊商品

乘客亦可以在新金谷車站額外支付500日圓（約35港元），購買維修工廠的入場券和紀念徽章，一探Thomas或James在清晨出發前或傍晚到達後的隱藏表情。此外，站內特設期間限定Thomas火車便當及特別版紀念火車模型，Thomas迷不容錯過！

「Thomas & Friends 列車」

網站：http://oigawa-railway.co.jp/2021thomas_fair

撰文：吳楚心

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）