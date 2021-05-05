三高、痛症、失眠困擾很多香港人，不少人即使知道要改善問題，往往都無從入手。若有過來人分享經驗、伴你同行，要解決問題或許不再是難事。香港復康會去年8月開展的健康起步計劃，除了有護士、營養師、物理治療師等專業人士跟進，更邀得一群曾受上述問題困擾的過來人分享經驗，與病友同行，齊齊向健康進發。

空姐工作致關節勞損

董少冰於2010年入行成為空姐，除了可以四處去，空姐工作還為她帶來長期痛症。少冰入職第二年便發現有腰痛問題，少冰憶述：「有一日起床，發現雙腳無法活動。去到醫院照X光、照磁力共振，發現原來腰椎第四及第五節開始有退化迹象，醫生說應該與工作有關，因為工作經常要彎腰、屈膝，令關節勞損。」當時醫生叮囑少冰只要做多運動強化腰部肌肉及多做伸展運動，便可以解決問題。

確診椎間盤凸出

因為當時仍然年輕，少冰選擇繼續做空姐，亦有聽醫生勸籲多做運動，但過數年，少冰在2017年發現腰痛再現，最後確診椎間盤凸出。少冰說：「當時要在家休息四五個月，無法上班。最嚴重時連正正常常地襪子也做不到，要躺在床上屈膝再穿襪，甚至是打個小小的噴嚏，令腰部稍有郁動也會劇痛。」腰椎磨蝕或受傷難以逆轉，少冰只好繼續向骨科醫生求診，又服用止痛藥、做物理治療，亦會做瑜伽等伸展運動，盡量放鬆身體，防止病情惡化。少冰說：「現時如果身體處於平衡狀態、沒有特別繃緊，其實也不會覺得腰痛。」

以兼職維生 閒時作健康嚮導鼓勵病友

少冰工作的航空公司受疫情影響於去年結業，她現時以不同兼職維生，包括教瑜伽、做健身教練和售貨員，閒時還會做義工。一向熱衷於義務工作的少冰認為，自己有能力和時間去幫助他人是一件好事，所以就成為香港復康會健康起步計劃的義務健康嚮導，希望與有痛症問題的病友分享經驗。少冰與一位比自己年長20歲的病友成功配對，她笑言即使年紀有一段距離，但與病友並無代溝，因為成為健康嚮導前要接受培訓，除了要更了解痛症的醫學知識，亦要學習說話技巧。少冰坦言擔任健康嚮導也有一定壓力，壓力主要來自自己，因為自己經常希望病友快些變得健康。雖然如此，但她亦無悔成為義工，少冰說：「空姐對我來說是工作，我要透過它賺錢，但健康嚮導卻不然。以前做空姐都要待人接物、與人溝通，但分別在於空姐不用跟客人建立關係，我們滿足客人的需求即可，但健康嚮導則要與病友建立關係，像是朋友一樣，讓他知道自己身邊有人陪伴他解決問題。」

退休院牧冀回饋社會

除了少冰這位有痛症問題的年輕嚮導外，亦有退休人士成為健康嚮導。曾受高膽固醇問題困擾的退休人士周翠梅於醫院擔任院牧二十餘年，退休後希望回饋社會，於是成為義務健康嚮導。翠梅表示，院牧其實是醫院內的傳道人，每日都要跟不同病人接觸、成為他們的傾訴對象、了解他們留院的感受，有需要時作出輔導。除了開解病人，翠梅有時亦要幫忙帶隊參加講座，而一次有關心臟健康的講座，竟成為她發現自己身體出問題的契機。

心血管一度閉塞須通波仔

聽畢講座後，翠梅向醫院相熟醫生談起講座內容，醫生指醫院當時引入了新的心導管檢查，邀請翠梅試用。翠梅說：「一檢查完就發現心臟有一條血管閉塞，已經不是說我三高，而是到了要通波仔的地步。」翠梅回想當時情況仍感震撼，因為她自以為身體健康，「我何嘗不是一個普通人？很明白病人入院那份驚訝和不接受，但又要面對現實的心情。」

改善生活習慣 控制高膽固醇

通波仔後，翠梅留意到自己的膽固醇偏高，於是每日都會花一個多小時做運動，亦會留意自己的飲食習慣，覆診第二次便發現膽固醇回復正常水平，連醫生都將她轉介到家庭科，希望她讓出心臟科名額予其他病人。另外，翠梅退休後經朋友介紹，參加復康會的三高講座，對如何應付三高有更多了解，她說：「因為我聽話，會做運動等等，所以復康會便邀請我成為健康嚮導。」有感自己是過來人，又希望退休後可以擴闊社交圈子和回饋社會，翠梅便一口答應。她謂健康嚮導與院牧工作有相似之處，兩者都着重溝通，但院牧的主導性更大，現時經常要提醒自己是朋輩角色，要嘗試代入病友處境，以了解和關心去聆聽病友的難處。

健康起步計劃

香港復康會的健康起步計劃自2020年8月開始，為40歲或以上、有三高、痛症或失眠問題的沙田及鄰近地區居民提供服務，計劃費用為$300，領取綜緩者為$150。計劃為期3個月，包括兩次身體檢查，再由註冊護士、營養師、物理治療師等專業人士跟進，亦有曾受相同問題困擾的過來人作健康嚮導，持續跟進參加者的生活習慣和身體狀況，亦會訂立復康目標，與參加者一同完成。香港復康會註冊社工伍曉晴指出，香港復康會一向有同行的理念，她說：「這種模式香港現時較少見，但其實一直很流行，因為成本相對較低，又可動用社區人士作社區資本，繼續服務有需要人士。」健康嚮導以過來人身份陪伴相同病類的人，好處在於他們較明白病友的心情，亦能作為榜樣，起鼓勵作用。

記者：李煒汯

攝影：許先煜、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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