異鄉人離開家鄉來到香港,尋覓各種發展可能性。現年21歲的越南人Pham Hoang Vu Jason於3年前來港,去年7月在屯門開了製作正宗越南法包的食店,發展烹飪夢。開業半年多,曾歷經困難——食店曾試過日賣兩個包,令他一度覺得無法繼續走下去,但一眾食客及屯門街坊群策群力,為食店大力宣傳,親身感受到港人對異鄉人的人情味。Jason決意留在香港繼續用心製作,讓食客吃到正宗的越南法包,更期望一天通過自己的巧手及廚藝,將更多越南美食帶給香港人。

發展烹飪夢 生意慘淡曾只賣兩個包

Jason於17歲隨家人來港,全因家人期望他可以有更好的發展,「所以離開越南也談不上有甚麼的犧牲。」到港後,家人安排他入讀香港的中學,「最難學的是廣東話,當時我唔係幾適應到,所以讀4個月就冇再讀。」離開校園後,他思考自己可以做些甚麼呢?「我自小便很喜歡煮食,10歲在越南學煮越南菜,Pho(河粉)啊、春卷等,便發覺自己對煮嘢食有濃厚興趣,於是我決定開食店,讓香港人吃到由越南人製作正宗的越南美食。」

Jason最初嘗試以外賣方式售賣越南法包,測試一下香港人對越南法包的喜愛及口味,累積了一群食客,令他有信心找個舖位,開一間屬於自己且固定的食店,卻在過程中發現困難重重,「原來開一間食店需要申請經營牌照,還要處理許多文件,這些我也不懂得如何辦理。」

要處理複雜的文件已令Jason頭痛不已,食店生意更因疫情大受影響,去年10月曾試過一日只賣出兩個法包,他有感食店再也走不下去,嘗試與業主商量想終止合約。「惟業主期望我能堅持經營至1月底,着我看看之後的情況會否有改善。」他也考慮過另覓舖位,但租金實在太貴,加上搬舖需要另一筆資金,熟客亦會有機會因而流失。考慮過種種因素後,他決定繼續在原址堅持下去,「惟有相信繼續用心做好每一個包,定能吸引更多客人前來光顧。」

正當Jason煩惱着食店未來的去向,一次和熟悉食客聊天說起經營困難時,客人叫他不用擔心,「他表示會替我在社交平台宣傳,叫多點人來吃,叫我放心繼續做。」一天他如常回食店準備,卻在門外看到長長的人龍,令他非常驚訝。「當時排隊的客人叫我快點開舖,說他們等待很久了。」那時的景象,他至今仍然歷歷在目——香港人樂於伸出援手,教他感受到最濃厚的人情味,「香港人真的很好,他們就如我的兄弟姊妹。」

半年只放四天假不喊累

幸而有兄弟姊妹的大力支持,現時食店平均日售30個,最高紀錄是150個,「媽媽有空也會前來幫忙,但主要都只有我一人製作食物,我也希望有三頭六臂,哈哈。」他堅持每天早上8時去麵包店取麵包、到超級市場購買需用的材料,11時回食店處理食材,「一直開店至晚上8時,其間要向麵包店聯絡及訂購第二天所需數量。」回家他仍然要準備食材,直至凌晨一時才休息。

每天忙碌的生活令Jason開業這半年來只休息了三四天,他笑言不覺辛苦,「因為我在做自己喜愛的事,有一句說話我很喜歡:『when you do your favourite job, you don’t have to do the job.』(當你做自己喜歡的工作時,您不覺得這是一項工作),也很期待每天和客人溝通交流。」如有空閒時間,他會在香港到處逛,或在港尋找正宗越南美食。

品嚐生牛河及越南春卷 Jason:味道非常正宗

訪問當天,Jason到訪沙田大越越南餐廳,品嚐正宗的生牛河及越南春卷,餐廳大廚王師傅更即場示範及講解正宗生牛河的製作。「這個Pho(越南河粉)最重要的是湯底,這煲是牛湯湯種,每天我們會加入新鮮牛骨,還有十多種藥材如草果、八角、丁香、芫茜籽等,所有材料經過烤製才能把香味提煉出來。」王師傅補充,食客可以聞到湯底的藥材味,但喝下去不會有藥材味便是正宗的味道。Jason即場試食生牛肉湯河,更大讚味道非常正宗。「(湯河)裏面有許多香味,湯底配合牛肉就好好食,味道剛剛好;河粉還是爽脆的,不會爛也不會太硬,其他配料如芽菜不太熟亦不太生,(味道)好正宗。」

除了生牛河外,Jason亦十分喜歡吃春卷,他指越南人喜歡吃春卷的程度,不論結婚、做節、新年過年都肯定會有蒸雞和春卷,甚至拜神也可以吃春卷。王師傅強調,製作春卷必須使用皮水,「皮水由少許醋、老抽及水製成,由於春卷皮是乾的,我們需要搽返(皮水)濕少少,春卷皮炸過後便會脆身點、好吃點。」

言談間Jason提及自己很喜歡吃海鮮,尤其是蝦、蟹,「但軟殼蟹一般比較貴,所以我們大多用豬肉、豬耳、酸菜及其他材料包春卷。」為滿足Jason品嚐軟殼蟹的願望,王師傅即席為他製作軟殼蟹春卷,「我們有米紙卷,每條春卷有半隻軟殼蟹,浸過脆漿炸出來的軟殼蟹會比較香。」

Jason在香港這3年多以來吃過不同美食,讓他最深刻的卻是第一頓吃的牛雜麵。「媽媽說有一種食物是香港特產,於是帶我去到新墟街市吃牛雜麵。」他一試難忘,甚至一個月都要食兩三次,「那些牛好入味、好香、好軟;湯好特別,有點『肥肥地』,味道非常特別,是越南沒有的菜式。」

遊車河睇表演排解愁緒

在越南生活的Jason,想像的香港是大城市、很華麗;來港3年後,他對香港有截然不同的看法,「我覺得香港住(生活)好快,每天早上起身吃東西返工,返工到夜晚,夜晚返屋企食飯瞓覺,一天就是這樣。香港人(當然)有壓力,個個都是這樣呢,你想同朋友去飲茶,他說今日要返工;但相比越南,我們6點可能開(始)工作,做到下午五六點便下班回家休息,或者和朋友去飲茶吃東西。」

香港生活急速,令自認性格內向的Jason經歷了許多不適應,難免也會感到孤獨。「17歲(的我)真係好lonely(孤獨),因為我係越南人呢,廣東話都唔係(講得)好清楚,淨係識講少少,溝通都係好難,人哋講我聽咗都唔明,我講個個人都唔明,加上我爸爸媽咪成日返工,一個人响屋企,行街都唔識街點行。」廣東話說得不好,導致溝通產生好多誤會,幸而只是笑話一則。「我有一個熟客佢有買我幾次(包)呀,佢好鐘意跳舞,成日都去(跳舞)。有一日我問佢啱啱跳樓返嚟呀?我記得係跳舞就唔係跳樓,但就講錯咗。」

每當他感到孤單,他都會隨意坐上巴士遊車河,欣賞及感受下城市景觀,或到尖沙嘴聆聽街頭表演者的音樂。「因為我住個度附近有260X,我就上去去到總站睇下佢點,跟住行過見到嘩呢度都好靚同埋好多人,差唔多夜晚七八點尖沙嘴海旁好多人,個啲人又傾偈又笑,有啲(人)睇music,我就覺得可能喺度啲人都唔知我lonely。」

感激港人給予支援 冀開正宗越南餐廳

Jason在香港感受最深的還是香港人給予的支持和愛。「佢哋唔會用歧視的眼光看我,亦唔會批評我,更重要係讓我感受到佢哋當我係本地人;佢哋知我生意不好,在Facebook開咗個群組幫我宣傳呀嘛,我睇下個group呢(佢哋)成日post我啲法包上去,又介紹人哋過嚟(食),嘩真係好好人。」

異鄉人卻對香港的事非常着緊,2019年是香港人奮力抗爭的一年,Jason對當時發生的事感到非常難過,但過去因受到眾多兄弟姊妹的照顧,他也想為港人付出一分力,於是他帶了一些麵包及水到現場,「派發不到10分鐘,有一位男士問我需要食物嗎?我為大家準備的食物傳回我的手上,這讓我感到非常溫暖。」他領略到,雖然大家不一樣,但我們也是同一。

回想這些年來,遇到的人和事都讓他對能夠來港發展感到非常幸運。「我返學啲朋友都唔怪我;我返工遇到個啲師兄同老闆,他們都對我好好,我不懂說他們會慢慢教我,我唔識做佢哋會慢慢教我點做,就連去年10月舖頭做不下去,都是香港人幫我宣傳,我係越南人呀,但你哋對我真係好好。」他堅定的選擇,「我現在回越南只是旅行,我會留喺香港㗎。」

現時食店不只有港人光顧,他曾接了一張同鄉訂購20個越南法包的定單。雖然現時食店盈利不多,但他將之視為在港發展的第一步,期望未來能開設更多越菜餐廳,讓港人吃到正宗越南菜。「雖然我仍未有具體的計劃,但我會繼續做好,為客人製作好味的越南法包,盼有一天將更多越南美食帶給香港人。」

日花五小時煮醬 賣包製作越南口味

Jason表示,越南北部及南部的法包分別在於醬料,「北部人喜歡清淡口味,南部人則傾向吃得甜一些,他們會在醬料加入很多糖。」現在售賣的越南法包的醬料是經他細心研究,製出既有越南特色,又適合港人的口味,「醬料主要食材包括雞肝、豬肝、豬肉、豬肉皮等,需時5至6小時準備好肉醬。」醬料用以提升整個法包味道的,即使是以內臟製成的醬料,經烹調後所有風味也會保留在內,也沒有臭味。

曾有客人向他表示,他製作的越南法包口感很豐富,「我採用新鮮材料,例如香腸、香料、辣椒醬、魚露及檸檬草。我曾試過在香港購買相同材料,但味道與越南的不一樣,為保留最正宗的風味,我決定在越南購買,並直接空運過來。」讓客人品嚐正宗的越南法包,是他對客人的尊重。

現時食店主要售賣7款越南法包,記者當天有幸品嚐越南雞肉法包及越南牛肉法包,法包不太硬,「早上麵包店的麵包剛出爐,每當客人下單,我才把麵包加熱,這樣才能保持麵包鬆軟,所以我堅持早上才到麵包店取包。」每個法包都有青瓜、越南泡菜和香菜。Jason指,越南泡菜主要食材包括醋、糖、鹽、胡蘿蔔及蘿蔔,味道偏甜,只要將調味料及材料攪拌便可。訪問期間,陸續有客人光顧,他們都說一個月至少會購買一兩次Jason製作的越南法包,「呢間好吃呀,要畀多啲人知。」

Baguette

地址:屯門青山公路新墟段11-17號嘉華大廈地下02號舖

營業時間:星期一至日 11:00 - 20:00

大越越南餐廳

地址:沙田沙角街8-12號花園城一期地下2號舖

營業時間:星期一至日 11:30 - 22:30

採訪:陳麗琪

拍攝:楊日冊、魏名

剪接:魏名

編輯:鄒仲安

