異鄉人離開家鄉來到香港，尋覓各種發展可能性。現年21歲的越南人Pham Hoang Vu Jason於3年前來港，去年7月在屯門開了製作正宗越南法包的食店，發展烹飪夢。開業半年多，曾歷經困難——食店曾試過日賣兩個包，令他一度覺得無法繼續走下去，但一眾食客及屯門街坊群策群力，為食店大力宣傳，親身感受到港人對異鄉人的人情味。Jason決意留在香港繼續用心製作，讓食客吃到正宗的越南法包，更期望一天通過自己的巧手及廚藝，將更多越南美食帶給香港人。

發展烹飪夢 生意慘淡曾只賣兩個包

Jason於17歲隨家人來港，全因家人期望他可以有更好的發展，「所以離開越南也談不上有甚麼的犧牲。」到港後，家人安排他入讀香港的中學，「最難學的是廣東話，當時我唔係幾適應到，所以讀4個月就冇再讀。」離開校園後，他思考自己可以做些甚麼呢？「我自小便很喜歡煮食，10歲在越南學煮越南菜，Pho（河粉）啊、春卷等，便發覺自己對煮嘢食有濃厚興趣，於是我決定開食店，讓香港人吃到由越南人製作正宗的越南美食。」

Jason最初嘗試以外賣方式售賣越南法包，測試一下香港人對越南法包的喜愛及口味，累積了一群食客，令他有信心找個舖位，開一間屬於自己且固定的食店，卻在過程中發現困難重重，「原來開一間食店需要申請經營牌照，還要處理許多文件，這些我也不懂得如何辦理。」

要處理複雜的文件已令Jason頭痛不已，食店生意更因疫情大受影響，去年10月曾試過一日只賣出兩個法包，他有感食店再也走不下去，嘗試與業主商量想終止合約。「惟業主期望我能堅持經營至1月底，着我看看之後的情況會否有改善。」他也考慮過另覓舖位，但租金實在太貴，加上搬舖需要另一筆資金，熟客亦會有機會因而流失。考慮過種種因素後，他決定繼續在原址堅持下去，「惟有相信繼續用心做好每一個包，定能吸引更多客人前來光顧。」

正當Jason煩惱着食店未來的去向，一次和熟悉食客聊天說起經營困難時，客人叫他不用擔心，「他表示會替我在社交平台宣傳，叫多點人來吃，叫我放心繼續做。」一天他如常回食店準備，卻在門外看到長長的人龍，令他非常驚訝。「當時排隊的客人叫我快點開舖，說他們等待很久了。」那時的景象，他至今仍然歷歷在目——香港人樂於伸出援手，教他感受到最濃厚的人情味，「香港人真的很好，他們就如我的兄弟姊妹。」

半年只放四天假不喊累

幸而有兄弟姊妹的大力支持，現時食店平均日售30個，最高紀錄是150個，「媽媽有空也會前來幫忙，但主要都只有我一人製作食物，我也希望有三頭六臂，哈哈。」他堅持每天早上8時去麵包店取麵包、到超級市場購買需用的材料，11時回食店處理食材，「一直開店至晚上8時，其間要向麵包店聯絡及訂購第二天所需數量。」回家他仍然要準備食材，直至凌晨一時才休息。

每天忙碌的生活令Jason開業這半年來只休息了三四天，他笑言不覺辛苦，「因為我在做自己喜愛的事，有一句說話我很喜歡：『when you do your favourite job, you don’t have to do the job.』（當你做自己喜歡的工作時，您不覺得這是一項工作），也很期待每天和客人溝通交流。」如有空閒時間，他會在香港到處逛，或在港尋找正宗越南美食。

品嚐生牛河及越南春卷 Jason：味道非常正宗

訪問當天，Jason到訪沙田大越越南餐廳，品嚐正宗的生牛河及越南春卷，餐廳大廚王師傅更即場示範及講解正宗生牛河的製作。「這個Pho（越南河粉）最重要的是湯底，這煲是牛湯湯種，每天我們會加入新鮮牛骨，還有十多種藥材如草果、八角、丁香、芫茜籽等，所有材料經過烤製才能把香味提煉出來。」王師傅補充，食客可以聞到湯底的藥材味，但喝下去不會有藥材味便是正宗的味道。Jason即場試食生牛肉湯河，更大讚味道非常正宗。「（湯河）裏面有許多香味，湯底配合牛肉就好好食，味道剛剛好；河粉還是爽脆的，不會爛也不會太硬，其他配料如芽菜不太熟亦不太生，（味道）好正宗。」

除了生牛河外，Jason亦十分喜歡吃春卷，他指越南人喜歡吃春卷的程度，不論結婚、做節、新年過年都肯定會有蒸雞和春卷，甚至拜神也可以吃春卷。王師傅強調，製作春卷必須使用皮水，「皮水由少許醋、老抽及水製成，由於春卷皮是乾的，我們需要搽返（皮水）濕少少，春卷皮炸過後便會脆身點、好吃點。」

言談間Jason提及自己很喜歡吃海鮮，尤其是蝦、蟹，「但軟殼蟹一般比較貴，所以我們大多用豬肉、豬耳、酸菜及其他材料包春卷。」為滿足Jason品嚐軟殼蟹的願望，王師傅即席為他製作軟殼蟹春卷，「我們有米紙卷，每條春卷有半隻軟殼蟹，浸過脆漿炸出來的軟殼蟹會比較香。」

Jason在香港這3年多以來吃過不同美食，讓他最深刻的卻是第一頓吃的牛雜麵。「媽媽說有一種食物是香港特產，於是帶我去到新墟街市吃牛雜麵。」他一試難忘，甚至一個月都要食兩三次，「那些牛好入味、好香、好軟；湯好特別，有點『肥肥地』，味道非常特別，是越南沒有的菜式。」

遊車河睇表演排解愁緒

在越南生活的Jason，想像的香港是大城市、很華麗；來港3年後，他對香港有截然不同的看法，「我覺得香港住（生活）好快，每天早上起身吃東西返工，返工到夜晚，夜晚返屋企食飯瞓覺，一天就是這樣。香港人（當然）有壓力，個個都是這樣呢，你想同朋友去飲茶，他說今日要返工；但相比越南，我們6點可能開（始）工作，做到下午五六點便下班回家休息，或者和朋友去飲茶吃東西。」

香港生活急速，令自認性格內向的Jason經歷了許多不適應，難免也會感到孤獨。「17歲（的我）真係好lonely（孤獨），因為我係越南人呢，廣東話都唔係（講得）好清楚，淨係識講少少，溝通都係好難，人哋講我聽咗都唔明，我講個個人都唔明，加上我爸爸媽咪成日返工，一個人响屋企，行街都唔識街點行。」廣東話說得不好，導致溝通產生好多誤會，幸而只是笑話一則。「我有一個熟客佢有買我幾次（包）呀，佢好鐘意跳舞，成日都去（跳舞）。有一日我問佢啱啱跳樓返嚟呀？我記得係跳舞就唔係跳樓，但就講錯咗。」

每當他感到孤單，他都會隨意坐上巴士遊車河，欣賞及感受下城市景觀，或到尖沙嘴聆聽街頭表演者的音樂。「因為我住個度附近有260X，我就上去去到總站睇下佢點，跟住行過見到嘩呢度都好靚同埋好多人，差唔多夜晚七八點尖沙嘴海旁好多人，個啲人又傾偈又笑，有啲（人）睇music，我就覺得可能喺度啲人都唔知我lonely。」

感激港人給予支援 冀開正宗越南餐廳

Jason在香港感受最深的還是香港人給予的支持和愛。「佢哋唔會用歧視的眼光看我，亦唔會批評我，更重要係讓我感受到佢哋當我係本地人；佢哋知我生意不好，在Facebook開咗個群組幫我宣傳呀嘛，我睇下個group呢（佢哋）成日post我啲法包上去，又介紹人哋過嚟（食），嘩真係好好人。」

異鄉人卻對香港的事非常着緊，2019年是香港人奮力抗爭的一年，Jason對當時發生的事感到非常難過，但過去因受到眾多兄弟姊妹的照顧，他也想為港人付出一分力，於是他帶了一些麵包及水到現場，「派發不到10分鐘，有一位男士問我需要食物嗎？我為大家準備的食物傳回我的手上，這讓我感到非常溫暖。」他領略到，雖然大家不一樣，但我們也是同一。

回想這些年來，遇到的人和事都讓他對能夠來港發展感到非常幸運。「我返學啲朋友都唔怪我；我返工遇到個啲師兄同老闆，他們都對我好好，我不懂說他們會慢慢教我，我唔識做佢哋會慢慢教我點做，就連去年10月舖頭做不下去，都是香港人幫我宣傳，我係越南人呀，但你哋對我真係好好。」他堅定的選擇，「我現在回越南只是旅行，我會留喺香港㗎。」

現時食店不只有港人光顧，他曾接了一張同鄉訂購20個越南法包的定單。雖然現時食店盈利不多，但他將之視為在港發展的第一步，期望未來能開設更多越菜餐廳，讓港人吃到正宗越南菜。「雖然我仍未有具體的計劃，但我會繼續做好，為客人製作好味的越南法包，盼有一天將更多越南美食帶給香港人。」

日花五小時煮醬 賣包製作越南口味

Jason表示，越南北部及南部的法包分別在於醬料，「北部人喜歡清淡口味，南部人則傾向吃得甜一些，他們會在醬料加入很多糖。」現在售賣的越南法包的醬料是經他細心研究，製出既有越南特色，又適合港人的口味，「醬料主要食材包括雞肝、豬肝、豬肉、豬肉皮等，需時5至6小時準備好肉醬。」醬料用以提升整個法包味道的，即使是以內臟製成的醬料，經烹調後所有風味也會保留在內，也沒有臭味。

曾有客人向他表示，他製作的越南法包口感很豐富，「我採用新鮮材料，例如香腸、香料、辣椒醬、魚露及檸檬草。我曾試過在香港購買相同材料，但味道與越南的不一樣，為保留最正宗的風味，我決定在越南購買，並直接空運過來。」讓客人品嚐正宗的越南法包，是他對客人的尊重。

現時食店主要售賣7款越南法包，記者當天有幸品嚐越南雞肉法包及越南牛肉法包，法包不太硬，「早上麵包店的麵包剛出爐，每當客人下單，我才把麵包加熱，這樣才能保持麵包鬆軟，所以我堅持早上才到麵包店取包。」每個法包都有青瓜、越南泡菜和香菜。Jason指，越南泡菜主要食材包括醋、糖、鹽、胡蘿蔔及蘿蔔，味道偏甜，只要將調味料及材料攪拌便可。訪問期間，陸續有客人光顧，他們都說一個月至少會購買一兩次Jason製作的越南法包，「呢間好吃呀，要畀多啲人知。」

Baguette

地址：屯門青山公路新墟段11-17號嘉華大廈地下02號舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 20:00

大越越南餐廳

地址：沙田沙角街8-12號花園城一期地下2號舖

營業時間：星期一至日 11:30 - 22:30

採訪：陳麗琪

拍攝：楊日冊、魏名

剪接：魏名

編輯：鄒仲安

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