日本除了Donki吸引，有不少新奇又帶伏的食物及用品之外，日本的業務超市也非常吸引，業務超市的貨品一向又份量大而價錢又便宜，所以深受家庭主婦及遊客的喜愛，現時業務超市在日本有900多間，而最近香港大埔廣福道就出現了一間，起初不少人也懷疑是山寨店，但後來經網民向日本總公司查證後，原來是香港代理拿到日本授權而開的分店，並在五月七日上午十一時正式開張，現時有九折短期優惠。

而業務超市負責人方先生表示選址在大埔區是因為大埔人的網絡較大，而且區內有不同階層的人居住，因此他認為很好很適合作業務超市第一間店。而對於之前有人誤會他們是翻版，他也說：「有其他人人第一時間傳給我們看，是不是翻版一定會知道，欺騙不到別人，賣的東西難道我賣內地貨嗎？一看便會知道是業務內的貨。」而被問到接下來會不會在其他區開分店，他說：「會，接下來選址也會盡快在其他區，其他一直會在民生區發展，尖沙嘴等遊客區未必會考慮。」而記者再問他會否把Donki作競爭對手時，他說：「不同，大家路線不同，我們始終是民生店。」

有街坊Michelle就買了一小袋食物，有金槍魚罐頭及其他零食，她指金槍魚罐頭好像很少在坊間看到有，而零食也便宜。而之前Michelle曾去過日本的業務超市逛過，她認為在日本跟香港不同的是店舖大小，香港店舖頭較小，貨品種類因環境所限也少很多。而街坊Pal表示之前不曾經去過日本的業務超市，這次他空手而回，他說：「可能因為剛剛開，很多東西也沒有，沒有Donki那麼多貨品，也希望有三分之二，但是很少貨，去Aeon還比它多貨品。」而價錢方面Pal說又不是很貴，但是若果要去比較，Aeon有機會便宜一點。」

香港這間業務超市有兩層，地下主要賣冷凍食品及調味料，而一樓則是賣零食及酒，地方不算大，貨品總類當然沒有Donki那麼多，調味料、零食及酒也不算特別吸引，但是冷凍食品較為不同，因為貨品是與在日本業務超市賣的一樣，坊間找不到，記者這次就找到以下的食物。

1.冷凍蛋撻

這款冷凍蛋撻有原味及朱古力奶油味，一盒$49.5有四個，可以放入多士爐及氣炸鍋弄熱。

2.冷凍芝士蛋糕

這個冷凍芝士蛋糕外表有些像玉子燒，在日本也有不少網民推介，$42。

3.冷凍芝士棒

冷凍芝士棒，一包有五百克，$25。

4.芝士薄餅

這款芝士薄餅內裏有五塊，一包$65.5，除開約十多元一小塊，現在疫情關係，大家若不想外出，可以叮一叮這款薄餅來當點心或是正餐吃。

5.冷凍章魚燒

弄章魚燒又要有爐及買材料較為麻煩，若不想自己製作，在家也可以吃到章魚燒，這包是一公斤，共有四十顆，$85。

6.冷凍燒牛肉漢堡扒

這裏的冷凍燒牛肉漢堡扒一包有五塊，一塊110，$58.5，除開也是十多元一塊，有時候選午餐或是晚餐弄熱漢堡扒再配上一些菜及飯便可以是一餐了。

7.各款冷凍串燒

冷凍串燒有三款，分別是洋蔥、雞肉及雞皮，每盒有50串，$158，除開也是三元多一串。

8.各款讚岐烏冬

它的讚岐烏冬有四款，分別是扁平烏冬、細切烏冬、普通讚岐烏冬，另外也會有大裝，因為普通只有二百克，另外大裝會有二百五十克，如果覺得普通份量一個吃不飽就可以購買大裝，各款價錢由$26.8至$32。

業務超市 ス ー パ ー (香港）

地址：大埔廣福道105號

記者：鄭煒霖

攝影：何嘉茵

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