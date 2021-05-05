「或許是佛學信仰的因由，我信不論人或動物，相遇皆有緣。」潘靖琳（Janice）四年前與一所寺廟的貓咪結緣，不但讓她先後救活廟中多隻弱小的貓，更讓本來對貓沒有好感的她，成為五貓之奴。她說：「可能貓兒前世有恩於我，今世我要還給牠們。」

甫進Janice的家，即看到客廳內林林總總的貓家具：牆身的貓跳板及吊橋組合、窗前的兩組貓窩觀景台，以及充斥一室的貓咪玩具及擺設，是典型愛貓人士的安樂窩。一屋五貓，Janice笑言要設計多些高處空間，讓貓住得舒適。自小愛狗的她，從沒想過竟有一天會成為貓奴，她說：「遇上牠們是因為我當時郊遊迷路，誤進一所寺廟。」

粉嶺流水響附近有一所寺廟，依山而建，是不少流浪貓狗的聚腳處。職員供牠們三餐溫飽與居所，漸漸地動物留居於寺內，單是貓咪亦有十多隻。當時只有一隻貓向這位陌生人走近，Janice憶述：「那隻貓走來時，頭是歪的，前後腿沒法直線行走，一路身體斜斜的向前行。」待貓走近，她發現牠雙眼不斷流淚水，病情甚重的樣子令她擔憂，「當時我覺得牠很淒涼，只覺得既然我有緣遇到你，不如帶你去看獸醫，希望可以幫到你。廟內的職員起初也怕我是偷貓賊，擔心小貓一去不返，我便留下個人資料，好讓他們安心。」獸醫診治後發現貓兒的脊骨發育不良，加上中耳炎影響，令牠沒法正常走路。小貓同時患上貓感冒（上呼吸道疾病，俗稱Cat Flu），需要定時服藥，為照顧這一隻貓，Janice之後每星期會到寺廟探訪貓兒及餵藥，漸漸地跟廟祝、職員熟稔，更與一眾寺廟貓建立感情，亦因如此遇上廟內其他有需要幫助的貓。

失明貓做老大 救大唔救細

「小淺是我第一隻收養的貓，因為嚴重貓感冒，一隻眼失明，另一眼睛只餘五成視力。」Janice如此介紹家中的老大。寺廟雖能為動物提供溫飽與居所，但沒有替貓絕育，放養模式加快繁殖速度，貓的數量不斷增加。寺廟沒法顧及每一隻貓，部份患病的貓難以及時就醫。Janice續說：「牠的雙眼早已發炎，綠綠黃黃的膿水黏住瞳孔。牠的身上至少有過千隻跳蝨，每梳一下便有十多隻跳蝨跳出來，我沒有想過一隻動物身上可以有這麼多跳蝨。牠如此瘦弱，是因為身上的跳蝨吸光牠的營養。」她深知小淺早已病入膏肓，憂慮寺廟沒有人手照顧，因而提出收養小淺的請求。「醫生開過藥，我便帶牠回家照顧，每兩小時洗眼一次，每四小時食一次藥。牠亦很爭氣，約一星期已大有好轉。」

小淺入屋後，Janice再迎來早前那隻歪頭斜身行走的拖肥妹。原來拖肥妹痊癒後，遇上繁殖季而懷孕。她回憶時仍很緊張，「寺院職員打電話給我，說拖肥妹的狀況不太好，問我可否回去看牠。我看到拖肥妹時嚇了一跳，牠瘦得很厲害。」獸醫解釋拖肥妹本已發育不良，加上骨架過小，懷上三隻胎兒對牠來說很大負擔。拖肥妹及後下體出血，獸醫憂母貓跟胎兒難以全活下來。「當時醫生問我，你要救大貓定小貓？」Janice對此卻不曾猶豫。「雖然對小貓而言是不公平，但如果我硬將小貓留下，可能是三隻小貓加上拖肥妹全死掉，當時我的抉擇一定是救拖肥妹。」

提議絕育 給大家一個機會

寺廟貓兒數目不斷增加，除了是流浪貓不斷繁殖的問題，亦因為時常有人將貓遺棄在寺院門前。Janice最後迎入室的正是繁殖季而來的三隻幼貓雪雪、Luna及芝麻。眼見寺廟雖有心幫助動物，卻無力控制貓隻急增而無法照顧的窘局，Janice向寺廟提議為附近社區貓絕育。之後寺廟的一眾貓咪，在有貓義工經驗的善信幫忙下逐一絕育，問題才得以紓緩。為讓寺內的貓能有更好的照顧，寺廟後來更劃出房間，讓有經驗的貓義工照顧有特別需要的貓，亦會定期帶新來的貓絕育及看病，大大改善寺廟貓的生活質素。

Janice欣然說這是佛家的「緣」。一眾社區內的流浪貓，與寺廟結緣成為廟內一員；她迷路經過這間廟，和貓親近，令病重的貓得以救活下來。其後，她跟寺廟職員談及為貓絕育的必要，再發展出種種改變，連繫上更多善信，以上種種，都是緣份。「以前我會覺得養寵物，人是高位者，寵物是低位者。我跟貓相處後發覺，我們給牠們一個機會，另一方面牠們亦給我們一個機會，陪伴我們走過高山低谷。」她深信每個人均有能力為動物做多一點，如寺廟、如多事的她、亦如一眾幫忙貓咪的善信及義工。「不是每一個人都能夠收養流浪貓，但我們可以在有限的資源及能力上盡力幫助牠們。」

記者：沈敏怡

攝影：伍慶泉

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