台灣一隻九歲的八哥犬疑似遭到遺棄，因此在高屏地區流浪。相關文章被轉貼之後，幾位網友默默行善，先將狗狗送往獸醫院治療，後來終於有桃園的義工可以收養。但礙於沒有多餘的經費，「巴哥犬交流社」Facebook群組版主只好在網上求援，請託中南部狗友分段接力載送。於是，這趟「屏東到平鎮」護送老八哥的暖心旅程，就此展開。

時間回到4月14日，一名網友在高屏地區發現一隻流浪的八哥犬。不只年紀老邁、瘦到皮包骨、身上連毛都沒有，疑似被飼主棄養。牠站在路邊，似乎不知道該怎麼辦，一直停留在原地。一名好心人發現，出手相救，但是因為能力有限，又擔心牠被車撞、被野狗攻擊，最後只好發文求救，其他好心網友前往救援送醫。這篇求救文被轉載到Facebook群組「巴哥犬交流社」之後，很多人心疼、不捨。第一個問題來了：「誰能安養牠到終老，陪他走最後一段路？」這隻老八哥，因為流浪造成皮膚、眼疾、貧血等疾病，心臟血管還得跟進治療。其貌不揚、健康程度很差的老狗，似乎看不到希望。版主不忍心，幾經聯繫之後，終於在桃園找到善良的暫託義工，可以暫時接手安置。

不過第二個問題來了：「該如何妥善接送？」如果租用專業寵物運輸，北、高來回的車資大約台幣8,000至10,000元左右（即港幣約2,000至2,500元），這筆錢如果可以省下來，還能夠讓老巴哥看病。「惟有載送一事，在此請託中南部狗友，是否可以協助完成接力任務。」、「這邊還是請託有時間及能力的朋友，目前第一棒從屏東到高雄應該沒問題，而最後一棒台中北返由我負責送到愛媽家。」版主貼文求搭便車，從「屏東到高雄」、「高雄到台中」、「台中到桃園」，分三段接力護送，不少人紛紛響應。

從4月14日的求救文，一周後就將老八哥送到新家，大家的善心如同暖流一般。這場被命為「八哥救援超級任務之從屏東到平鎮」的善舉，讓這隻九歲的老八哥，燃起一線生機！而版主也替這隻老八哥取名叫「多多」，希望牠未來的新生活體重多、幸福多，也希望帶給新主人快樂多，福分多。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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