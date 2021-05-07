樂高Lego是老、中、青及小朋友通殺的玩具，在世界各地如日本、德國及英國等合共有8座大型Lego戶外樂園，而香港亦有室內遊樂場。今個夏天，Lego再進一步，將會在紐約開設第9個樂園！

紐約Legoland由15,000個模型、合共3,000萬粒lego組成，是美國境內的第3個Lego樂園，總耗資額達3.5億美元（約27億港元）。紐約Legoland多個獨家展區，包括積木街（Brick Street）、積木大都會（Bricktopia）等。

積木街是樂園的主要街道，設置巨大的Lego模型供遊客合照，並有大型手信店BIG SHOP；積木大都會則有多個Lego模型放在戶外，可利用個人的創意，為模型轉變設計及顏色，建構不一樣的形象。其實除了以上2個展區，亦有如Lego工廠飛車（LEGO Factory Adventure Ride）等獨家景觀待遊客細心發掘，但樂園部份只會在春、夏、秋開放，出發前記得先查詢。

酒店則全年無休，分成4大主題：海盜主題、王國主題、忍者主題及Lego朋友主題，合共有250間客房，並提供免費早餐。樂園將於今年夏天分階段逐步開放，但開放日期及消息仍有待確認。

來源：紐約Legoland

撰文：周伯臻

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