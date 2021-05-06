美國總統的地位可能岌岌可危？現任美國總統拜登的夫人吉爾（Jill Biden）近日在訪問中透露，正準備收養一隻貓咪，令第一家庭除了本來的兩隻德國牧羊犬Champ和Major外再添一員。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

其實早於拜登當選前，拜登的妻子吉爾已多次暗示自己有意養貓，美國國內不少貓隻收容所都曾向總統夫婦提出收養邀請，但一直只聞樓梯響。不過，拜登夫婦終於在上周五（4月30日）於美國全國廣播公司（NBC）的專訪之中正式表達出第一家庭正計劃收養一隻貓。當主持人問到這位第一家庭新成員的名字與品種時，吉爾並未有交代，但卻以「she」來稱呼這位新寵，可見牠是一隻雌性貓咪。

拜登夫婦被問及會否擔心本身已養了多年的德國牧羊犬與這位新成員的相處出問題，特別是過去曾經出現過兩次咬人事件的Major。吉爾指已安排Major接受訓練，還特意將牠帶到貓隻收容所進行適應訓練，讓牠盡早習慣與貓隻共處。

在專訪中，主持單刀直入問到拜登由「狗派」變成「貓奴」是否自己的意思，拜登直接say no，可見這個主意是為了滿足白宮女主人。過往白宮亦曾多次被貓星人「統治」，對上一位要數到2009年卸任的喬治布殊的愛貓India。

資料來源： JoeBiden@Twitter

撰文：黃雅純

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）