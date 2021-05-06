期待已久的Biohazard第八集《Biohazard 8 Village》（生化危機8 村莊）正式推出，承接前作第7集的故事，繼續以男主角Evan的第一身視點，體驗刺激又核突的沈浸式恐怖。女吸血鬼因為預告片而爆紅，就連官方都以她作為遊戲的宣傳角色，但原來這巨大的女吸血鬼並非遊戲的終極Boss。

《Biohazard 8 Village》是承接前作第7集故事，Evan繼續擔當主角。上集他死裏逃生救出妻子Mia，而今集則要勇闖有中古城堡的可怕村莊，拯救自己的女兒Rosemary。數年前的生化危機事件，Evan與Mia雖然大難不死，更誕下女兒，但似乎在心理與生理上都有後遺症。在三人短暫的幸福生活中，前作結局來到救他們的Chris Redfield，今集竟然射殺了Mia，並帶走Evan和其女兒。可惜出了意外，Rosemary被神秘人虜走，Evan追蹤到一個像中世紀的村莊，展開拯救女兒的冒險。

相信看過《Biohazard 8 Village》預告的朋友都發現了不少謎團，因為出現像是吸血鬼和狼人的怪物，令人覺得不再是生化武器。當然試玩過遊戲一段短時間後，遊戲中的一些資料已告訴玩家，其實怪物是由實驗造出來的，但不知道是甚麼生化實驗。其中因為預告片推出後爆紅的290cm高大女吸血鬼蒂米斯特雷庫，當然她不是真的吸血鬼，而且並非大家所想，是遊戲的最終波士；她似乎是受甚麼不明生化病毒之類影響，最後她更會變為巨大的飛天大怪物襲擊主角。

《Biohazard 8 Village》故事將會按地圖分為不同部份，分別是由母神米連達旗下四大家族的首領掌管，其中第一個要解決的地方就是蒂米斯特雷庫的城堡，之後還有恐怖工廠、人偶鬼屋、怪物河道等，每個章節都有不同的恐怖風格。例如城堡的章節很有初代《Biohazard》解謎的色彩，而人偶鬼屋則像鬼屋一般陰森，但都有着精采的解謎要素。

另外，隨《Biohazard 8 Village》會附送線上對戰遊戲《RE: VERSE》的下載碼，這是一款紀念《Biohazard》25周年的第三身射擊對戰遊戲，可以操控歷代《Biohazard》的主要角色來個大混戰，相信會幾過癮。

不論你想體驗高質素的恐怖遊戲，或是多年的《Biohazard》粉絲，甚至是想知道故事發展，都很值得去玩《Biohazard 8 Village》。

記者：馬子聰

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

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