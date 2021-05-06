數碼相機和鏡頭很多都標榜輕便，現在連即影即有都要主打細小，經典的Polaroid寶麗來最近推出了全世界最細的即影即有相機Polaroid Go，和前作Polaroid Now相比，真的細得誇張，隨時可帶出街拍攝。

Polaroid Go尺寸大縮水 隨時帶出街

Polaroid寶麗來近年都有推出不同的即影即有相機，這部Polaroid Go可以說是公司最大的改變之一，因為其設計和尺寸小了很多。Polaroid Go（61.5 x 83.9 mm x 105毫米）尺寸比前作Polaroid Now（94 x 112.2 x 150.2毫米）小得多，242克的重量也比Polaroid Now輕一半左右。

老實說，之前帶即影即有相機外出比較麻煩，主因是體積較大，也駕馭不到直接掛頸出街。而Polaroid Go佔的空間細得多，如果衫袋大還能直接袋出街；還有它小小的，就算掛頸和手拿也沒那麼突兀。它的設計和Polaroid Now一致，線條比較圓潤，暫時只有純白色，我猜之後會推出特別版和其他顏色。

全新迷你相紙 延續正方形比例傳統

Polaroid Go機身縮小，相紙也有改變，寶麗來爲此開發了全新的迷你Go相紙。Go相紙的影像區域（47 x 46毫米）和一般i-Type相紙（79 x 79毫米）比較，真的很迷你，不過它保留了正方形比例，保留了寶麗來的傳統，我自己也較喜歡正方形即影即有。至於畫質就和正常相紙類似，有較重的偏色。每盒新相紙會分為2包，每包8張，大概每張$11左右。

Polaroid Go雖然體積「縮水」，不過都有齊必備的閃光燈、雙重曝光和自拍計時等的功能。雖然充滿電之後可以拍攝15盒菲林，不用經常充電，但棄micro USB改用USB C就更好了。

Polaroid對決Fujifilm 女生愛細機

說到迷你即影即有相紙，怎可以不提富士Fujifilm instax mini，恰巧我手上有最新的instax mini 40，就順便比較一下。mini 40最大的特色是用上復古設計，採用黑色皮革紋搭配銀邊，單純說設計，我是比較喜歡mini 40的復古，不過女同事Winky又怎樣看？

同事Winky本身有一部instax square，她表示二選一比較喜歡Polaroid Go，「因為有彩虹圖案，純白機身也較少女。instax mini 40也漂亮，不過偏向型格。」她也表示女生的袋很小，相機太重會降低帶出街的誘因。體積上instax mini 40較大，要外出的話Polaroid Go便攜很多，很容易放進袋，不過我擔心會不會刮花鏡頭。

正方形迷你相紙吸引 色彩偏淡

Winky也覺得Polaroid Go相紙的顏色差一點，和instax mini相紙相比，同一時間拍攝的相片，instax mini顏色明顯比Polaroid Go鮮豔。「其實我比較喜歡正方形的即影即有，所以我自己用富士的instax square，雖然Polaroid Go的色彩一般，但我還是會選它。」Winky補充，正方形相紙來講，富士instax square和傳統寶麗來都算大張，裝飾很好用，不過放筆記本和錢包的話，兩者都太大，而Polaroid Go的尺寸就剛剛好。

我自己都頗喜歡新的Polaroid Go，試用完才意識到，原來輕便的即影即有相機也是很重要。傳統寶麗來相機偏大，不能經常帶出街，Polaroid Go就足夠便攜。反而大家要考慮的是，Polaroid Go的相紙也小了很多，大家能否接受。我覺得相片重要的是內容，不是尺寸，反而迷你更方便攜帶，放錢包等位置也更好用，大家是否喜歡迷你的即影即有相機？

Polaroid Go : $1,099

Fujifilm instax mini 40 : $880

記者：梁志穎

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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