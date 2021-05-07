特約報道｜近年很多香港人都報讀海外大學，擴闊視野之餘亦希望開展第二人生。除了讀完中學升大學的莘莘學子外，亦有不少工作數年的打工仔放低工作，負笈海外尋求新發展，尤其近來不少香港人都尋求在外國生活的可行性，例如英國政府宣佈BNO簽證5+1政策，合資格人士可以留英5年讀書或工作，第6年就可以申請成為英國公民；又如澳洲之前公布針對港人的新簽證政策，將會延長香港留學生簽證有效期至5年，5年後可申請永久居留，無疑可為移民鋪路。

不過要留意最終要在當地有工作，才可大大增加申請移民的機會，所以報讀海外大學切勿隨便揀，一定要選擇「學以致用」的學科才可以幫到手。然而全世界大學林林總總，各大學的學科也有高仁之分，如何挑選合適的學府及學科絕不容易，透過升學諮詢中心是最便捷的升學「盲公竹」，但前題是要選擇一支幫到手的「盲公竹」。

代表100%澳洲大學

澳洲是不少香港以至國際學生升學的熱點，不單教育制度完善，生活及工作環境吸引，加上學費一般相對便宜，課程選擇具彈性，講求「性價比」的香港人就最鍾意。如果有意往澳洲升學，就要搵一間「幫到手」的升學諮詢中心，IDP教育在澳洲五大城市都設有服務中心，代表100%澳洲大學，換言之所有澳洲大學的學科IDP教育都可以推介，加上早於1969年成立，有超過50年歷史，已協助超過 50萬學生成功申請往外國升學，好處是個案夠多經驗豐富，有意升學的話容易找到心頭好。

5月22- 23日（六及日）「澳洲教育諮詢日」，到時二十多間澳洲著名院校的代表，將親臨現場或以網上形式參加，包括7間「澳洲八大聯盟院校」(Group of Eight) 和 3間「澳洲科技聯盟院校」(ATN) 的成員大學，有興趣升學的朋友，可了解各大學的熱門學科及收生要求，代表亦會評估有意者的入學機會，資深升學顧問更會進行一對一升學諮詢，提供全面的澳洲升學資訊。

解答升學英國大學疑問

除了澳洲以外，英國亦是現時炙手可熱的升學地點，IDP教育亦是港人留學英國數一數二的升學諮詢顧問之一，代表近80所英國大學。有見近來大家對英國留學極有興趣，IDP同樣會係5月舉辦「英國大學資訊日」, 首先於5月29日（星期六）舉辦「英國著名大學攻略講座」，內容包括大家最想知道的2021年度英國大學最新入學要求、選校及選科策略、學費及生活費用簡介，並會講解UCAS英國大學聯招申請程序，以及如何在UK Clearing前取得大學有條件取錄通知，如果是中五及中六學生，如何透過一年制銜接課程升讀英國著名大學，以上種種絕對是升讀英國大學的百科全書。已經有心頭好的話，就可以再參加5月30日（星期日）的「英國著名大學網上諮詢日」，超過30間英國著名院校(逾十所英國排名首30^大學)，如Lancaster University (#8^)、University of Leeds (#13^)等等，會以視像形式即場諮詢，為你升學英國提供最直接建議。

5月22- 23日（六及日）

澳洲教育諮詢日

5月29日（星期六）

「英國大學資訊日–英國著名大學攻略講座」

5月30日（星期日）

「英國大學資訊日–英國著名大學網上諮詢日」

了解更多：https://bit.ly/33e2H8j

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