最近越來越多全座大廈住戶須送往強制隔離檢疫21日，坊間都有些懶人包教人如何執拾物件。藝人泰山今年2月被列為「密切接觸者」須強制檢疫，在竹篙灣檢疫中心隔離10日，今次請他分享執拾個人物件心得。

隔離營內無Wi-Fi 逢晚上大擠塞

泰山第一件推介是多用途電水煲。「這一個款式就會有得煲水，當然有一個煮食模式，它煮食物的火力是強的，有時煎午餐肉是一個非常好的慰藉；還有保溫功能，雖然房內有熱水煲，但基本上是沒煮食設備的。」第二件他認為最重要是數據卡及Wi-Fi蛋。「在隔離營沒有Wi-Fi，雖然他們說可以借Wi-Fi蛋給你，但是有兩項問題：先到先得和只得2GB。我會帶一張卡，你最好帶自己Wi-Fi蛋，這樣就萬無一失。每逢晚上10時至大概凌晨1時，大部份人都上網，那時便會大擠塞，上網很慢，我曾經試過上載一條大概5分鐘的短片到YouTube，平時在家大概用5分鐘，我在隔離營是用了一小時，所以大家要留意。」

到達營入面，第一件事要做是將整間房清潔，所以泰山說一定要帶消毒劑。 雖然床褥有個膠袋包住，但不知道上手處理如何，他會自己帶睡袋，鋪在床上面。「那處會有枕頭，亦有枕頭袋給你，但以我經驗就是那個枕頭袋即使是洗了，但有一個啡色的痕迹。還有，在隔離營的冷氣是頗凍的，我建議大家就最好帶長袖、長褲的睡衣，穿了不會容易着涼。」他還提醒一定帶毛巾，最好預備一條大的爛毛巾放在洗手間門口。「因為你沖涼的位置不是一個浴缸，而是一個凹了的地下，用花灑沖涼後會濕透。如果你放條毛巾在洗手間門口，那你出到來時可以印乾雙腳，再乾爽入到你間房。我覺得被困一個空間21日，個人精神健康真是很重要。」

膳食質素差 中式飯菜最穩陣

隔離營最多人關注便是食物，泰山亦說早有心理準備。「其實你的入營食物像你小學、中學飯餐，即是一堆糊狀的醬汁，不是吃不到，但是頗難食。所以如果你想令到你自己食得較開心，我就建議帶平時喜歡的食物或者零食，亦可以帶一些很方便又好吃的食物，例如一些可以直接放入熱水浸泡然後有飯有湯的，我甚至在入隔離營前，買了不用冷藏的人參雞湯。」由於他住的是單人房，所以不設有雪櫃。「如果你真是要想食蔬菜，你可以帶擺放時間較長的蔬菜。有時飯餐味道不夠，可以帶定百搭調味料，像豆瓣醬、豉油很重要。」他分享在隔離營的膳食，「派飯時間其實都頗準確，每逢早上6時多送早餐，中午12時送午飯，然後傍晚6時多便會送晚餐。其實飯菜凍不凍，視乎營地有多近個廚房。但是你要記住：當入營時，有個餐單讓你去選擇，這個餐單一選定，便會選足7日要食的東西，不能再選擇。而你食完7日之後，就要輪迴，所以那7日餐單要很小心去選擇。」他建議：「我食過最好的東西，都一定是跟飯的，因為最像中國人煮的東西是最好。我試過叫意粉類，意粉類用叉拮落去，你可以整個餅拿出來。最好叫不需要怎麼烹調的食物，例如火腿蛋飯，如果你見到一定要叫，因為不用額外煮；雖然香茅豬扒洋蔥飯像頗吸引，但要記住：你現在不是在泰國餐館，你在隔離營入面。飲品方面，其實我自己都很喜歡飲不同的東西，但奈何在隔離營入面只有水供應。你會不會想帶汽水呢？如果你喜歡飲暖的汽水，冇所謂，因為入面是沒有雪櫃。」

至於洗衫，由於泰山當時住了10日，所以沒有洗。「你要洗，它都有洗衣液和洗衣粉給你，你要自己和他們說你要才會給你，會有一個很大紅色盤，讓你去洗衫。晾衫方面呢，在洗手間入面就有一條晾衫線，那條線可以開出來在洗手間晾衫，但你都要預了未必可以一日內乾到。如果要住21日，我建議大家可以帶十日的衣服和紙底褲。」他還建議帶拖板、餐具。營內只有膠餐具提供，雖然營內有紙巾提供，由於補給需時，入營前可以預先準備。「營地取東西時間都有分配，每兩小時柯打一次，即是如果過了時間，你要等兩小時先可以再去申請呢。你是可以得到補給，但就要向營地申請，申請之後你要和營地說，是哪個人幫你送來，可能要一段時間。如果你真是要補給，我建議你盡量在一次補給多些東西。不過，要注意香煙是不能補給的。」

記者：何嘉茵

攝影：簡加希

編輯：鄒仲安

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