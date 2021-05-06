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WhatsApp替代品｜香港通訊軟件OpusChat免綁定電郵電話號碼 一個賬號可開多重身份工作私事兩用

13分鐘前
OpusChat可在同一賬號下設立多個身份。

WhatsApp新私隱政策將於5月15日實行，相信會再次引起轉會潮，香港初創公司yyResearch最近就推出了全新通訊軟件OpusChat，註冊賬號時完全不用電話號碼或者電郵，降低被追蹤的機會。

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OpusChat支援Android及iOS，新用家註冊時毋須綁定電話號碼及電郵，透過專屬ID或QR Code新增好友，以確保對話前可確認對方身份，避免WhatsApp及Signal都出現過的滋擾訊息，當然用家也可以邀請通訊錄中的朋友使用程式。

特別的是OpusChat支援多重身份，用家可以在同一個賬號中建立不同的身份，如區分開工作及私人通訊，不同身份可設置不同的私隱設定，以及不同的名稱和ID。OpusChat稱軟件支援點對點加密和多層私隱保障。

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OpusChat的免綁定註冊及多重身份功能某程度上解決了目前通訊軟件的問題，不過作為新的通訊軟件，如何吸引足夠多人轉會才是最大的挑戰。

記者：梁志穎

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