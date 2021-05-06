因應近日新冠肺炎變化，本港出現變種病毒個案，政府強制有關屋苑住戶到檢疫中心隔離21日。有不少主人擔心一旦居住的屋苑受牽連，而自己須要強制隔離，寵物未能得到妥善照顧。

漁護署表示，寵物主人如須前往檢疫中心隔離，可將哺乳類的寵物送往署方轄下的港珠澳大橋口岸動物居留所，或新界南動物管理中心。而署方在取得主人同意後，才會為其寵物檢疫，所有哺乳類寵物必須對病毒呈陰性反應方會交還主人。同時，寵物主人可以安排親友代為照顧寵物。

以下整合一旦須要強制隔離，寵物主人要留意的事項：

第一，預先聯絡可以在隔離期間代為照顧寵物的家人或朋友。

當主人預計即將要隔離，應該馬上通知身邊的家人或朋友，看看有沒有人能在這21日內照顧寵物。如果真是未能找到人照顧，可以聯絡已公佈可代為照顧寵物的機構，例如：愛領養動物中心、沙律貓狗之家、愛分享義工服務，或是能安排寵物留宿的公司。而養貓的主人更要留意，貓本來就比較怕面對新環境，所以最好將貓隻交到熟悉的朋友或家人家中居住。

第二，如果寵物有長期病患，緊記要留下藥物和交代護理方法。

如果你的寵物有長期病患，須要服藥、打皮下水或是特別的照顧，主人應留下餵食方法、日常習慣、針卡和病歷給代為照顧寵物的人。寵物體質各異，如果寵物對食物有敏感或膳食須要特別安排，都應預先通知代為照顧寵物的人。

第三，準備21天份量的必需糧食和用品。

為免因為環境生活轉變而影響寵物造成腸胃不適，時刻要為寵物準備足夠21日的糧食，主人應預先購買足夠糧食。另外，主人也應準備寵物日常生活中不可缺少的物品給代為照顧寵物的人，包括：藥物、護理用品、玩具、零食、尿墊、貓砂等。

第四，準備授權書和身份證副本。

主人可為代為照顧寵物的人準備授權書，表明容許他照顧寵物。另外，一旦寵物在主人隔離期間有急病，須要進行手術，主人也可以準備手術的授權書給代為照顧寵物的人，以防萬一。

記者：黃允鍶

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