Nokia最近再推出兩款新手提電話，分別是售價$2,998的價錢親民5G電話Nokia X20，以及唔使$1,000的入門電話Nokia C20。

Nokia X20搭載高通Snapdragon 480 5G處理器，8GB RAM和128GB內置儲存空間，支援ｍicroSD擴充容量，電量為4,470mAh。正面採用6.67吋 FHD+（2400 x 1080）打窿螢幕，背面搭載ZEISS認證4鏡頭，分別為6,400萬像素主鏡頭、500萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭以及200萬像素景深鏡頭。Nokia X20同樣提供3年系統及安全性更新，特別的是Nokia X20會隨機附送環保手機殼。

Nokia C20則定位入門，僅售$798，搭載Android 11(Go edition)操作系統。新機前後均採用500萬像素鏡頭，而且前後都配備LED補光燈。Nokia C20會提供2年季度安全性更新及安全防護功能。

Nokia X20於今日（5月7日）正式開賣；Nokia C20亦會在本月發售。

記者：梁志穎

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