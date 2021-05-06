母親節到了！有甚麼好得過拖實媽咪逛市集，再親手DIY送禮？周末同遊「媽ket」溫馨sweet sweet吧！愛動物的你，5月8至9日可到沙田新城巿廣場，帶狗狗戶外野餐兼有免費戲睇。海港城每1,000元消費即回贈1,000元優惠券、醫生提醒你青光眼謬誤、移英港人分享生活點滴和買樓貼士....不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

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#1 親手製作母親節專屬禮物 油畫鏡上畫康乃馨送祝福｜籽想旅行推介

踏入5月，母親節將近，若想一盡孝心，為媽媽帶來驚喜，不妨在周末同遊「媽ket」母親節週末市集，選購各種手工製飾品，或參與「A DATE WITH MUM」市集的DIY手作坊，製作獨一無二的母親節禮物，共度溫馨親子時光。如想為母親送上更真摯的祝福，可體驗由COSMOS舉辦的繪康乃馨油畫鏡工作坊，在鏡面畫上「母親之花」，完成後享受會場提供的下午茶，度過舒適的下午。

周末好去處｜母親節四大好去處 市集買手工製品 繪油畫鏡送禮 親子學造藜麥麵包

#2 帶狗狗草地野餐睇戲兼逛市集 《十二夜2：回到第零天》慈善放映會｜動物蘋台推介

有沒有試過跟你家主子一起看電影？今個周末有機會喇！香港愛護動物協會一連兩日（5月8至9日），於沙田新城巿廣場PETS PARK舉辦「Let’s Petnic! 人寵齊睇戲｜《十二夜2：回到第零天》戶外放映會及寵物市集」。屆時大會將會提供野餐墊，讓主人與愛寵躺在草地欣賞電影同時野餐，度過一個甜蜜温馨的母親節。

母親節好去處｜愛協舉辦《十二夜2》草地放映會 與愛寵一齊Chill住過母親節

#3 海港城100%消費回贈 每1000元消費送1000元優惠券｜investMAN推介

海港城推出100%消費回贈活動「100% Rewarding」，由今年5月6日至12 日，於海港城同日消費每1,000元，即可換領總值1,000元之優惠券，包括8張指定100元購物現金優惠券及2張指定50元/100元美食現金優惠券，最多5,000元，包括40張指定100元購物現金優惠券及指定50元/100元美食現金優惠券。另外，消費6,000元可獲額外獎賞。而於5月9日母親節(星期日) 及5 月11日(星期二)更可享3倍獎賞。

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#4 視力清晰不等於無青光眼 6大謬誤你知幾多｜健康蘋台推介

青光眼是全球的頭號致盲殺手，在香港更是四成失明個案的罪魁禍首。雖然40歲以上人士屬高危，但年輕人同有幾會患上。醫生提醒青光眼有不少謬誤，令不少人延誤求醫。今周健康蘋台會為大家逐一破解。

青光眼｜醫生拆解青光眼6大謬誤 視力清晰不等於無青光眼 香港4成失明個案由青光眼引起

#5 移英港人、Bob叔齊野餐 論盡英國揀樓攻略｜全球樓行推介

已在英國定居5年的Stevo和Fei，近日邀請YouTuber Bob叔到英國Hampstead Heath野餐，齊齊分享居英生活點滴和買樓貼士。Stevo認為去英國盡量不要住排屋（terraced house），住半獨立屋或獨立屋（semi-detached/detached house）會較好，可減少鄰居帶來的影響；Bob叔則建議買家不要一味看地產商背景，最好以地點為先，因為社區環境能影響物業升值潛力。Bob叔更大讚Stevo和Fei睇樓片做到「keep it real」，評價中肯，想睇原汁原味樓盤介紹可留意Moving Socks的YouTube Channel。

#6 水上人教蒸斬三刀 勿切以免走魚油 薑葱蒸就夠魚味｜三餸一湯推介

三刀為魚中之王，以魚油甘香而見稱，在香港與方脷、冧蚌、紅斑並列四大海鮮，因難捕捉，物以罕為貴，價錢往往要過千元一斤。近年香港出現來自印尼、菲律賓一帶的養殖版三刀，外表和野生三刀幾近一樣，每斤也要七百至八百元，不過水上人認為魚味淡、魚肉實，不抵食，比平一截、人稱假三刀的川紋笛鯛更不堪。記住如果蒸三刀，以薑、葱蒸便可，因魚身薄，毋須在魚身上斬三刀，以免流失魚油。

飲食教室｜魚王三刀都市傳聞大拆解 $70/斤假三刀充斥市場 水上人：假三刀抵食過養三刀

#7 古天樂踩入動畫世界《一家人大戰機械人》影評極佳｜蘋果娛樂推介

由古天樂旗下電影公司「天下一」與哥倫比亞影業（Columbia Pictures）、索尼動畫（Sony Pictures Animation）合作打造的動畫電影《一家人大戰機械人》（The Mitchells’ Vs. The Machines），已於4月30日於Netflix上架。電影上映後獲外國傳媒評價極好，故事講述機械人智能叛變要統治世界，平日拗撬多多的一家4日在陰差陽錯下，竟然拯救了世界。

#8 長沙灣小店泰國果雕高手 罕有效300個芒果糯米飯蛋糕｜飲食男女推介

長沙灣泰式小食店I’m Thai老闆鄭先生除了炒得一手地道泰菜，更是城中少有的果雕高手。小店提供訂製果雕服務，不少人都用來做生日蛋糕，打卡一絕。最搶手是芒果糯米飯蛋糕，$300個夠五至六人分享。做法是一層加入椰汁撈勻的糯米飯，一層芒果，層層叠叠做成蛋糕的形狀，鋪上椰子水啫喱，芒果切薄片，做成玫瑰形，最後加上金箔、炸綠豆仁等。製作需時，要提早兩三日訂貨。長沙灣東沙島街171-175號富華閣地下E號舖 / 星期一至日6pm-2am / 5281 3729 & 5546 6749

生日蛋糕推薦｜長沙灣小店泰國果雕高手 $300芒果糯米飯蛋糕最受歡迎

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