今年2月7日，數碼港海濱公園發生懷疑毒狗案，有人發現公園內有疑似毒餌，有十二隻狗隻懷疑中毒，七隻身亡。Mia養的狗Gamma就是其中一個受害者。

Mia養了一隻金毛犬，已經八歲半。當天，主人Mia與家人帶同Gamma在早上九時半來到數碼港海濱公園，與Gamma散步，而Gamma就在主人附近走來走去，當時並沒有狗帶牽引。大概兩小時之後離開公園回家，那時候牠還沒有異樣。但過了不久，到了樓下牠就吐了一點午餐肉出來，與此同時，主人收到訊息指數碼港有狗隻被毒死，是因為是吃了一些午餐肉。於是她們馬上帶Gamma到獸醫診所，當時Gamma有發燒，而且心跳得很快。「牠的肌肉都硬化了，我們見到牠的舌頭的形狀都變了，肌肉都硬了，醫生對我說，如果是這樣，毒素已經到了腦部。」 沒過了多久，Gamma就過世了。

「如果是牠病死了，或因為牠年紀太大而死，這是我可以接受的事。但牠只有八歲半，很健康地出去玩，因為這個人下毒，殺死我的狗，這就不單止是傷心，我是很生氣。」Mia對Gamma的死感到非常內疚，她表示即使知道香港曾發生毒狗事件，都不會相信發生在自己身上。

由90年代至今，在港島布力徑、寶雲道及山頂一帶，發生過逾百宗毒狗案，導致數十隻狗隻死亡。警方及愛護動物協會懸紅尋兇，但至今沒有人被捕。2018年，粉嶺華明邨懷疑毒狗案，至少四隻狗隻中毒身亡，但至今同樣沒有人被捕。在香港，不時發生毒狗案，但多年以來，都未能成功拘捕任何可疑人士。

Mia認為自九十年代發生的毒狗案，多年來，已有數十隻狗死於非命，但至今都未能找到兇手，相信不止一個人犯案，她感到非常生氣，並指香港沒有人組織去做點事，其實是須要有方法去保護狗隻。「很多人談論這件事，談論這些主人很可憐，那些狗很可憐，報紙雜誌都有報道過，但很少人真的嘗試制止這件事，既然沒有人做，就由我開始做吧。」 因此，Mia成立了一個民間組織，自發性地組成一支巡邏隊，並呼籲不同的人加入，一起參與行動，到一些放狗的熱點，搜查街上有沒有毒餌，如果有的話，就會撿走丟掉，並通知Mia撿到毒餌的地點，Mia會收集這些資料再將它系統化。「兇手沒有可能一個人跑來跑去下毒，所以抓到這個人的機會很微，但起碼我可以做的是拿走他下的毒餌。我一個人是無法做這件事，所以成立這個團隊，希望找到更多人去幫忙清走毒餌。」Mia續說：「我自己的狗已救不了，但是我想可以保護其他狗。」

組織在4月17日舉行第一次行動，在淺水灣、山頂、寶雲道和數碼港組成四個小隊巡邏，搜查街道上有沒有毒餌。參加者Michelle表示，其實她本身沒有養狗，但是看新聞見有很多狗被毒死，都替這些狗主很傷心和很生氣，所以決定參加是次活動。她表示知道香港一直以來都有發生毒狗案，但感到很驚訝的是為甚麼會一直有這些事情發生，而一直沒有人被捕。「很無奈，為甚麼在法律上，警方會沒有辦法抓到相關人士，似乎唯一的方法，就是我們組成這個團隊自己去搜查毒藥。」 她表示希望大家在日常生活中，可以無時無刻都留意有沒有毒餌，讓放毒餌的人知道有人無時無刻在看着他。這次行動未有找到毒餌，不過Mia表示不可以預想每一次走出去都可以找到毒餌；沒有收穫，就是代表沒有狗會吃到毒餌。

Mia希望可以找出所有毒餌，那就不會再有狗隻受害。將來，也會繼續努力。

記者：黃允鍶

攝影：潘志恆、伍永健、張志孟、伍慶泉

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