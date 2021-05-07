MIRROR演唱會一連六場昨晚在九展正式開鑼，台上換衫爆肌兼勁歌熱舞，令一眾鏡粉嗌爆全場，不過早前幾位MIRROR成員因操練、壓力等因素而出現身體不適，姜濤自爆綵排時曾因體力不支暈倒，而盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）雙雙出現喉嚨不適、爛聲等情況，更被醫生叮囑要減少說話。

失聲中醫稱失音 嚴重失聲可維持三星期

失聲在中醫學上稱為「失音」，可分為「金實不鳴」和「金破不鳴」兩大類，「金實不鳴」通常起病較急，多由進食辛辣熱氣的食物而引起，可伴隨咳嗽、痰多、鼻水、鼻塞、頭痛、甚至發熱等感冒症狀；而長時間大聲説話，如Fans於演唱會中高聲呼喊所導致聲音沙啞則屬「金破不鳴」，是長期損耗肺氣所致。過度用嗓亦導致氣血壅滯、脈絡痹阻而出現喉部肌膜紅腫的情況，有礙聲門開合。患者喉內可有灼熱疼痛感，喉嚨乾涸，伴隨聲音低沉和變粗，發聲有困難。聲沙症狀一般可於一星期內可康復，而嚴重的失聲，則須兩至三個星期才能完全康復，重拾正常聲線。

急救喉痛失聲打開聲針 消炎作用維持僅一天

藝人靠把聲搵食，如果喉痛失聲當然要急救。有醫生指因職業需要，不時都會有病人要求注射開聲針，如律師須要上庭或是者藝人要開show表演。而坊間俗稱的「開聲針」，其實是靜脈注射的類固醇，主要用作消炎，可暫緩聲帶發炎、因水腫引致發炎失聲的情況。不過開聲針可提供短暫性的消炎作用，藥力大概只可維持半天至一天，藥效一過，症狀還是會打回原形，所以如非有急切性用聲的需要，醫生會優先考慮使用消炎藥，或是口服的類固醇藥物以醫治嚴重的喉痛失聲。

開聲針的類固醇劑量不高，一般患者只會在緊急時才打一次，對身體不會有甚麼傷害。不過糖尿病患者則應諮詢醫生意見才可使用，因為類固醇有令血糖升高的風險。另外，乙型肝炎帶菌者亦應盡量避用開聲針，因為開聲針內的類固醇會抑制免疫系統，壓低患者的抵抗力，有機會令體內的乙肝病毒活躍起來，引發急性肝炎、肝衰竭。

咬耳仔喉糖無助紓緩聲沙 中醫教煮開聲茶

不少人在聲沙時都會不自覺地以咬耳仔（whisper）方式與對方交談，刻意將聲音收細或壓低地說話，或發出「清喉嚨」的聲音，以為可幫助復原，其實不然。咬耳仔反而會令聲帶變得繃緊，會更傷害聲帶，所以病人在聲沙期間，應盡量減少說話，讓聲帶多休息。若必要說話，建議用平聲發音，其間多作停頓及飲水。

坊間流行俗稱「開聲茶」的簡易茶飲，都可以舒緩聲沙，可以在藥房配方，由一些利咽開音中藥如鹹竹蜂、訶子、胖大海、人參葉等組成，對各種失音也有一定作用，大家可以參考一下。材料包括鹹竹蜂4隻、木蝴蝶3錢、訶子3錢、胖大海3粒、人參葉2錢。材料洗淨後用兩碗水煲5至10分鐘即可。

不過因演唱會而喉痛失聲的豈止MIRROR成員，台上12子唱跳2小時，台下鏡粉就嗌足2小時，當然少不了會失聲喉嚨痛。Stanley開騷前在Ig出post溫馨提示鏡粉：「請準備喉糖嗌爆我哋！」不過其實喉糖的藥效較難到達聲帶位置，故食喉糖只能紓緩喉嚨痛等不適，對聲沙或失聲未必有效。反而飲水可滋潤咽喉，令聲帶補充水份，所以各位鏡粉記得飲足水，以免「嗌破喉嚨」。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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