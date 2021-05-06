香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Choco。

名字：Choco

品種：短毛家貓

性別：雄性

年齡：3個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 505112

晶片編號：603 295 801

Choco是一隻超級外向且愛說話的小貓咪。每次見到人時都會亂喵一通，又會不停在小窗戶伸出手手，想要跟你接觸。有着用不完精力的牠很喜歡將碗裏的乾糧一手扒出來，散滿一地，每當職員看到這場景都會哭笑不得！很顯然Choco是完全不害怕陌生環境跟人，是一隻適應能力很強的貓貓。現時Choco不但有長期淚水分泌問題，同時亦是一隻貓流感帶菌者，故此主人須要多加注意。如果你對Choco有興趣，歡迎你來探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年5月3日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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