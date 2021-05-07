之前我們報道有關大埔的業務超市疑售賣冒牌帆立貝，YouTuber 大J（5月6日）上載一條短片，指發現在香港大埔的業務超市找到一包涉嫌是冒牌貨、寫上北騰水產「Hokasho」的帆立貝，而此帆立貝包裝跟日本產的北勝水產「Hokusho」的帆立貝包裝十分相似。今日（5月7日）我們託身在日本的旅遊專欄作家風信子致電日本總公司及帆立貝包裝上的日本生產商，求證有關香港店售賣冒牌貨一事。風信子說：「就疑似冒牌帆立貝一事，我打了電話到日本3間公司，包括北勝水產，官方的確有一款產品叫做『Hokusho』帆立貝，但沒有A字『Hokasho』這款產品。我再打去『Hokasho』包裝後面的北騰水產，但電話號碼是屬於高田商店公司，接聽的人是高田商店負責人，表示沒有一款商品是『Hokasho』帆立貝，同時沒有和香港公司有生意來往。」

香港店非直營 以「夥伴營運」方式合作

有關香港店經營權方面，風信子也致電日本總店業務超市，他們解釋香港業務超市不是直營，也不是代理，而是以「夥伴營運」方式，即包括可以使用業務超市的名字以及可以售賣部份的貨品，但香港店可以用多少業務超市的貨品，對方則沒有回答。至於日本總部亦容許香港店自己入貨，但同時沒有提到比率有多少。我們問日本總公司會不會監控香港店品質，對方則表示要稍後找一直有跟香港店聯絡的同事作為解答，並着我們留下聯絡方法。

而同一天YouTuber大J也有致電北騰水產包裝後面的電話查詢，他也收到回覆指該電話號碼屬於高田商店，原來高田商店在五、六年前已經發現電話被疑似假店北騰水產偷用，他們也諮詢過如果要解決就要提出訴訟，由於訴訟要用上龐大的費用及該產品沒有在日本國內出售，所以高田商店也沒有提出訴訟。

香港店最新回應：暫時停售非日本貨品

而在今日(五月七日)晚上我們也致電香港的業務超市負責人方先生，並告訴他北騰水產包裝後面的電話查詢是另一間高田商店，他表示不知道是這樣的情況，但現在已把全部貨品退回給香港供應商，而香港供應商也答應退回錢給他。 而記者問方先生該香港供應商的名字時，他表示不方便透露。記者續問他會不會再繼續選用該供應商，他說：「不會，我已經全線下架，沒有了，供應商供應的那數款東西，我也全都退回給他。」至於方先生會否考慮控告該供應商或是再追究呢？他說：「這個暫時不會，因為我們剛剛開業，我們公司內部會再商議怎樣處理。」記者也追問他現時有沒有即時跟進標示產品來源地，他說：「沒有，因為現在全都是日本貨，沒有再賣其他貨品。」即是現在沒有賣其他國家的貨品？他說：「是的，沒錯。」那之前有售的紐西蘭羊架等等，也全都下架了嗎？方先生解釋：「現時很敏感，暫時我們全部賣日本貨。」那代表現在只會賣由日本業務超市供應的貨品嗎？他說：「不是，應該這樣說，是日本貨。日本業務超市也有不是業務超市出產的貨，也是用回日本的供應商。」

網傳屬四洲集團旗下 四洲：沒任何關係

而也有不少網民指香港的業務超市與四洲集團有關，我們也就此事向四洲集團查詢，而他們也以書面回覆我們指四洲集團是與香港的業務超市沒有任何關係，也沒有出資在香港業務超市。有網民留言表示，香港業務超市雖拿到日本授權代理，但店內出售的貨品有魚目混珠之嫌，亦有網民表示暫時打消了「朝聖」的念頭，有人表示指應向海關舉報，待海關人員調查事件。

記者：鄭煒霖、何嘉茵

編輯：鄒仲安

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