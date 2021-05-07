香港近年再掀起移民潮，不少人更因為移民而棄養相伴十多年的寵物，置多年感情於不顧。但另一邊廂，亦有香港人在異地與毛孩萍水相逢，也決心為寵物申請「移民」來港。港男Ronald在北海道工作假期時，巧遇流浪貓烏啦啦，短短幾個月的相處，就令他排除萬難也要把烏啦啦帶回港，原因是愛，還是責任？

北海道工作假期 餵流浪貓餵出感情

「我們和烏啦啦都算是一種緣份，二來是奇蹟，因為很難會有像我們這樣的經歷。」Ronald在2019年7月，到北海道小鎮俱知安一個蘿蔔包裝工場打工換宿，他在宿舍的花園第一次看到烏啦啦，但當時烏啦啦又瘦又有傷痕。

Ronald把牠的可憐相告訴留在香港的女朋友Eva，Eva看到相片於心不忍，就吩咐Ronald餵烏啦啦吃濕糧，希望讓烏啦啦吸收足夠營養，傷口可以自行痊癒。烏啦啦吃過濕糧，似乎發現Ronald這張長期飯票很可靠，就開始天天到宿舍窗外喵喵叫討飯吃，早晚兩次風雨不改。

烏啦啦也成為Ronald和Eva維繫長距離感情的橋樑，即使Eva留在香港，也天天跟Ronald視像通話，直播烏啦啦吃飯的模樣，Eva更隔空傳授擼貓秘笈，教Ronald摸烏啦啦的下巴、拍屁股。

日子有功，在Ronald上下其手下，烏啦啦慢慢由抗拒人摸的野貓，被收復成主動翻肚、屁股抬得高高的嗲人精，同時Ronald對烏啦啦也不知不覺情根深種，發現自己離不開這隻黑貓。

零下幾度雪地尋貓 決定帶貓回港

「我們同期工作假期的人，同一個時段內就會離開宿舍，我打聽到原來之後幾個月，都沒有新人會來報到。」一到冬天，宿舍的人全搬走後，就沒有人可以餵烏啦啦，Ronald開始擔心烏啦啦將來無法求生，遠在香港的Eva也不忍烏啦啦自己一個面對冰天雪地，「我想像到如果牠自己一個，在那個沒有人居住的宿舍，向着窗，向着趟門大叫，但沒有人理會牠，又沒有食物，我想到就很心痛。」

Ronald離開北海道在即，兩人開始計劃帶烏啦啦回香港，準備帶烏啦啦到獸醫診所打疫苗、辦文件，但11月初北海道突如其來的一場初雪，令他們大失預算，因為烏啦啦也隨着入冬而消失，再沒有在宿舍外出現過。Ronald和Eva心急如焚，無時無刻也想着烏啦啦，Ronald更每晚冒着風雪，在零下幾度的雪地地毯式搜索烏啦啦，「我像一個傻子般，在天寒地凍的夜裏，拿着電筒衝出去，找一隻不太容易看清的黑貓，持續了一個星期。」

「這場雪可以說是一場考驗，測試我對牠的感情有多深。」煎熬了一個星期，他們終於盼來了天氣回暖，有一天氣溫回升到零度以上，烏啦啦再出現在宿舍外討吃，Ronald馬上用飛機籠捉住烏啦啦，跟公司請假，帶烏啦啦到札幌看獸醫。

幾經波折尋獸醫 入住狗酒店

Ronald找到第三間獸醫診所，才有獸醫願意為烏啦啦打疫苗和晶片，但因為怕傳染其他留院動物，獸醫拒絕收容烏啦啦，寵物酒店也因為烏啦啦未打疫苗、晶片而不讓牠留宿，Ronald宿舍又不可以養動物，費盡方法也找不到地方安置烏啦啦，Ronald頓覺晴天霹靂，「那刻我很絕望，我甚至躲在公園哭，我想不到原來牠在我心裏的份量這麼重。」

Ronald和Eva討論過，如果最後無法帶烏啦啦回港，不如在香港領養一隻黑貓，但Eva斷言拒絕，「烏啦啦這麼親他，有一半都是我造成，餵烏啦啦吃濕糧，教Ronald如何摸牠……其實這些都是我告訴他，如果不能帶烏啦啦回來，牠自己又不能生活，有一半都是我的錯。」他們不願意在香港找烏啦啦的代替品，而烏啦啦卻留在北海道受苦。

別無他法下，Ronald幸運地找到一間狗酒店可以讓烏啦啦入住，他每個星期來回四小時坐車去酒店探望烏啦啦，直到三星期後一人一貓一起回港。

為貓推遲結婚 患貓愛滋亦不離不棄

回到香港做詳細身體檢查後，烏啦啦確診貓愛滋，「聽到醫生說有貓愛滋，那一刻有一點不開心，因為我們沒有接觸過貓愛滋，但醫生也跟我們說，烏啦啦的身形、驗血指數都很好，比較健康。」只是年紀大時比較容易患口炎，所以Eva特別留意烏啦啦的口腔健康，平時會多幫烏啦啦刷牙。

「無論如何，說到底牠是我帶回來的，我一定負上全責去照顧牠的下半生，」Ronald和Eva知道烏啦啦有貓愛滋後，更慶幸自己的決定，能夠給烏啦啦溫飽、幸福的家，「就算牠殘廢也沒有問題，牠永遠是我們心目中，一隻很珍貴、很完美的貓。」

帶烏啦啦移民來港的費用，大約花費四萬元；這筆錢，Ronald原本是打算用來買求婚戒指，當Eva來日本遊玩時向她求婚，「那時候他也坦白跟我說，他不夠錢，不足以讓他又買戒指，又把貓帶回來。」雖然可惜，但Eva果斷選擇了烏啦啦，「我沒有後悔，雖然對一個女生來說，旅行求婚當然夢寐以求，或者會比較開心，但貓只有一隻，戒指可以之後再買。」Eva抱着烏啦啦，手上的鑽石戒指閃閃發亮，這隻求婚戒指最後遲了半年到達Eva的手上。

記者：朱琳琳

攝影：許先煜、周芝瑩

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