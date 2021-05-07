慢性胃炎會造成消化不良、胃痛、腹脹和食慾不振等症狀，時間一久，胃黏膜會慢慢萎縮，接着演變成慢性萎縮性胃炎，這時候不只是感到腸胃不適，身體吸收養份的能力也會出了問題，而特定的營養缺乏會造成貧血、神經和骨骼病變等。

慢性胃炎 易缺乏5種營養

1. 維他命B12缺乏

人體無法自行合成維他命B12，必須從食物中攝取。在正常情況下，食物中的維他命B12進入胃裡會跟「內在因子」結合，然後在小腸尾端吸收，然而慢性胃炎的人因為胃黏膜萎縮，其「內在因子」會分泌不足，繼而造成維他命B12吸收不良，併發惡性貧血的機會約37%-69%。另外維他命B12缺乏時，還會出現抑鬱症、神經炎、神經萎縮、感覺異常、記憶退化、味覺異常、舌頭萎縮、不孕、男性不舉等問題。可以透過抽血檢驗維他命B12是否缺乏，可以透過食物或營養品補充。

2. 鐵缺乏

女性因經期流失血液，或是含鐵的食物攝取不足，都可能會出現缺鐵性貧血，除此之外，慢性萎縮性胃炎亦會造成鐵缺乏。胃黏膜萎縮後，胃酸的分泌下降，會使鐵吸收率下降，約41%機會併發缺鐵性貧血。幽門螺旋桿菌感染是造成慢性發炎的常見原因，若患缺鐵性貧血成因不明，要留意是不是有慢性胃炎，須進一步檢查是否有幽門桿菌感染。

3. 維他命C缺乏

慢性胃炎容易導致維他命C缺乏。維他命C是重要的抗氧化劑，可以抑制亞硝基化合物的形成和清除自由基，保護胃粘膜。有研究指出維他命C攝取不足比較容易患上胃癌，所以有慢性胃炎的人要特別留意維他命C的攝取。

4. 鈣缺乏

有研究指出慢性胃炎的人比較容易骨折，這跟鈣缺乏引起骨質疏鬆有關。食物中的鈣是在小腸吸收，不過必須先在胃中由胃酸將鈣鹽分解成可吸收的鈣離子，小腸才能吸收，當胃出了問題，身體鈣含量也會不足。尤其是曾經進行過胃部手術，特別容易骨質疏鬆跟骨折。

5. 維他命D缺乏

慢性胃炎的人，有12.1%機會導致維他命D缺乏，目前成因未明，不過臨床上發現維他命D的缺乏，會增加副甲狀腺機能亢進、骨質疏鬆和增加自體免疫疾病的風險。

對於慢性胃病患者，醫生一般會詢問平時是否有頭暈、耳鳴、疲倦、乏力的感覺，如果有，可能是慢性的貧血，除了治療胃炎之外，也必須補充營養素。建議有慢性胃病人士，要觀察是否同時有貧血、骨質疏鬆或神經方面的問題，或是缺乏了以上的營養素。

撰文：台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘

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