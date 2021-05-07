戰鬥民族能人所不能就眾所周知，不過最近他們更多了一個新的技能，就是馴養北極熊。一群礦工因緣際會拯救一隻小北極熊，與礦工長時間接觸後，竟然適應與人類生活，更像小狗一樣四周跑來跑去討抱抱，令人嘖嘖稱奇。

故事發生在俄羅斯位於北冰洋上北地群島的布爾什維克島（Bolshevik Island），島上生活的礦工在機緣巧合下，救了一隻只有三、四個月大的年幼北極熊，因牠的母親意外身亡，在野外獨自一個的小北極熊存活率極低，故此礦工便肩負照顧的責任。與人類生活一段日子後，小北極熊非常適應，常常跟着礦工四處走動，更會爬上爬下，甚至「擁抱」人類，令人見到也會會心微笑。

不過，礦工也知道小北極熊遲早會長成重達200公斤的大型掠食者，所以他們向動物園園長尋求幫忙，畢竟因為小北極熊長時間與人類接觸，失去自己覓食的本能，無法獨自在野外生存。因此，莫斯科動物園（Moscow Zoo）協助捕捉牠，並將牠從布爾什維克島移到莫斯科動物園，以待進一檢疫及搬到適合居住的動物園長住。

資料來源：Panay News

撰文：Kaming Lee

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