全球疫情持續,學者專家不斷收集COVID-19患者的數據研究,期望可對這世紀疫症有更多的了解及制訂應對策略。最近,由英國聯同美國、南非多國硏究團隊於《Journal of Oral Medicine and Dental Research》期刊發佈的醫學論文,提出了COVID-19或會從唾液經受損口腔黏膜進入血管,再傳至肺部的新觀點。硏究員亦建議如大眾能注意日常口腔清潔,或可減低COVID-19發病的嚴重程度。

牙周病患者感染COVID-19 死亡風險高9倍

是次的硏究論文乃建基於今年年初在《歐洲牙周病學聯合會》(EFP)官方出版刊物《臨床牙周病學雜誌》內發表的硏究,該硏究文章展示超過500位參與者的硏究監察,結果顯示同時患有COVID-19兼有牙周病的患者,他們需要接受深切治療的風險,會較沒有牙周病的COVID-19患者高3.5倍。而且感染了COVID-19兼有牙周病的患者,其死亡風險亦比一般COVID-19患者高近9倍。

全球近半成年人 深受牙周病困擾

牙周病(periodontitis)屬牙周組織的毛病,患者因牙垢膜分泌的毒素長期積聚在牙齦邊緣,令牙周組織發炎,世界近一半的成年人均受這種病困擾。

論文的作者之一,英國伯明翰大學牙周病學教授Iain Chapple指他們和另一位放射科醫生Graham Lloyd-Jones博士,因看到患有COVID-19患者的肺部電腦掃描的初步觀察結果,從而想到病毒經口腔血管進入血液的懷疑傳播途徑,促使了是次醫生和牙科研究人員的合作硏究。

硏究員表示任何口腔免疫防禦系統受到破壞,都會使病毒更容易進入血液當中。在他們推算的模型中,病毒會由上呼吸道(鼻和嘴)進入人體,聚結於口腔的唾液,因牙周病會令牙齦受損,削弱口腔中的黏膜屏障,致使細菌和病毒進入血液,經血管輸送至頸部和胸部靜脈到達心臟,然後被泵入肺動脈和肺部周邊的小血管。這種病毒懷疑傳播途徑,跟一般認知的病毒經氣道傳至肺部的感染過程不盡相同。

Iain Chapple教授謂,這模擬COVID-19傳播途徑模型有待進一步研究才能夠確認。同時,硏究論文亦表示,一些日常簡單口腔護理,例如每天使用含氟牙膏早晚刷牙;當牙齦發炎時,可按牙醫指引使用牙縫刷清潔;即使只用上鹽水漱口,亦有助降低患牙周病的風險。這些簡單又便宜的日常口腔護理,或減低病毒在唾液中的濃度,有助降低COVID-19惡化的風險。

撰文︰李飛

編輯:鄒仲安

Marouf N, Cai W, Said KN, et al. “Association between periodontitis and severity of COVID-19 infection: a case-control study”. J Clin Periodontol. Feb 2021 ;

Lloyd-Jones G, Molayem S, Pontes CC, Chapple I. “The COVID-19 pathway: A proposed oral-vascular-pulmonary route of SARS-CoV-2 infection and the importance of oral healthcare measures”. J Oral Med and Dent Res. 2021

