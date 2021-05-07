在香港，50餘萬元高級行政房車這個市場往往是被德國三大品牌壟斷，不過這樣就是否代表市場上沒有其他選擇？為了證實這個說法，CarMan兩位主持就決定各自選擇一部自己心儀的行政房車，但前提是它不能是德國車。Toby Leung今次就選擇了剛剛小改款的Volvo S90 B4 Momentum，而Toby Chan走和風路線選擇了Lexus ES250 Premium。

S90北歐簡約vsES250和風稜角 外形各走極端

從外觀上看，兩者的設計風格可謂各走極端，一方面是崇尚簡約主義北歐風的S90，另一方面就是標榜多稜角動感設計的和風ES250。不過值得一提的是，今次試駕的S90為中期小改款版本，因此尾燈造型有些微改動，指揮燈更加入了走馬燈設計。ES250方面則未見Facelift版出現，不過作為更高級的Premium版本，原來的圓眼頭燈就升級至三顆十分銳利的LED頭燈。

S90尾箱竟大過ES250較實用 設備稍輸蝕

雖說實用性是日本車的強項，但對於ES250來說尾箱容量絕非它強項，儘管它的車長長達4,975毫米，但是尾箱容量就只得454公升。相反車長差不多的S90有500公升的容量，雖然談不上是同級之冠但總算不過不失。雖然在設備這一環Lexus ES250 Premium稍勝Volvo S90 Momentum，不過主持們都覺得S90在本回合仍然是雖敗猶榮，事關作為一部S90車系中最「入門」的Momentum型號，居然能夠與出名「賣大包」的Lexus一爭長短，可見本身的設備也相當之齊全，性價比相當高。至於本回合的贏家就更加不用說了，Lexus ES250理應是市面上最齊料的中型行政房車，要在同價位找到一部能比它齊料的對手，應該也是不可能的任務。

S90開得從容 ES250加速要高轉速發力

不過只要將話題轉到駕駛層面，凌志ES250的優勢可謂霎時間蕩然無存，事關它的機械硬件跟今代的Camry 2.5是一式一樣的，因此引擎都是沿用同一副2.5公升自然吸氣直四引擎，雖然廠方聲稱最大馬力有207匹，但是250Nm的峯值扭力要推動這部1,680公斤大房車未免有點「大船細偈」的感覺。若然真的要發揮動力，波箱必先連降兩檔，與引擎齊齊勞師動眾才能加速起來，這樣要高轉速才發力的動力特性在一部行政房車身上出現未免有點大煞風景。相反Volvo S90在動力配置方面合情合理得多，事關它跟許多歐洲對手一樣都是選用一副2公升直四Turbo引擎，最大馬力雖然只得197匹，但是峯值扭力卻高達300Nm。正正是這一點S90開起來明顯比ES250更加從容，而且不用動不動就叫得力竭聲嘶，再加上小改款的S90加入了48V Mild Hybrid技術，因此動力亦比小改款前變得更柔順。

老闆會點揀？ES250有氣勢S90低調

總括而言，今次這兩部「非主流」行政房車再次向大家展示了「做老闆」的你未必要光顧兩大德國車廠，而S90和ES250在造型、設備和實用性都絕不下於同級對手。至於今次對決有沒有明顯的優勝者？答案還是取決於閣下是喜歡當乘客的老闆還是偶爾自己開車的老闆，事關Lexus ES250的確營造到一種老闆車的氣勢，開它到任何高級場合也絕不失禮，但講到駕駛感就實在有點讓人大跌眼鏡。相反Volvo S90在駕駛感方面又明顯佔優，但在氣場方面就相對較弱一點，對於喜歡低調的老闆或許會更受落。

Lexus ES250 Premium

引擎：2,487c.c. 直四

馬力：207PS/6,600rpm

扭力：247Nm/5,000rpm

傳動：8前速自動波箱，前驅

售價：$513,480

查詢：Lexus Hong Kong

Volvo S90 B4 Momentum

引擎：2,498c.c. 直四Turbo

馬力：197PS/4,800-5,400rpm

扭力：300Nm/1,500-4,200rpm

傳動：8前速自動波箱，前驅

售價：$499,800

查詢：Volvo Cars Hong Kong

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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