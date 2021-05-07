每年五月，雖然大大個母親節提醒我們要善待偉大的母親，但老實講，香港人最愛返工賺錢，連返屋企飲啖湯水都少，有時，慶祝母親節變得相當「例行公事」。今年母親節不如改變策略，除了陪老人家吃晚飯這「例牌菜」外，不妨選套「歌頌母親」的韓劇，安坐家中，真真正正陪伴母親左右，做返幾晚孝順仔女喇。

解憂潮媽《雙甲小食店》

傳統有關母親的電視劇，莫不是孝感動天的籠統情節，不過，韓劇有關偉大母親的選擇可真的不少。個人首個推介是Netflix劇《雙甲小食店》，雖然主線是女主角要為一萬個世人解憂解鬱結，才可以輪迴轉世。但說到底，此劇女主角黃正音飾演的巫女「月妵」，被閰羅王懲罰以解憂100個個案才可免她之罪，月妵甘願受罰，為的就是腹中塊肉，即男一陸星才，所以也是一齣展示母愛偉大的韓片。尤其女一黃正音的戲服相當潮，由於她飾演已屆五百歲的巫女，因此她常穿傳統韓服，不過，此劇的服裝指導相當有料，片中黃的韓服cutting全是時下modern style，好有型好潮，女士們可以考慮買來穿，真心靚且有個性。而當中黃正音演活了一個五百年母親的含辛茹苦之情，加上此劇一集一個解憂case，好治癒的，與老媽一齊看可以齊齊消消悶氣。

催淚鬼媽《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》

此劇擺明睇金泰希！她早已憑《天國的楷梯》女二奸角成名（好少奸角咁養眼），紅遍亞洲。後來更有《Iris》等大作，《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》是她產後復出作（睽違5年），因為當時同期有《愛的迫降》及《梨泰園Class》等劇搶觀眾，弄得不少人都走漏此劇，這次母親節可以補看過夠！此劇描述因車禍意外而死的車瑜理（金泰希飾），留下老公曹鋼和（李奎炯飾）與女兒曹棲旴（徐宇真飾）。

瑜理的鬼魂一直放不下年幼的女兒與深受喪偶創傷的老公，在死後5年之間一直徘徊於人間，無聲無影地陪伴在他們身邊。而大橋就是她獲得49日重生機會，條件是要跟其老公及女兒相認，這裏不太劇透了。總之此劇主旨是母愛的偉大讓金泰希堅持不願意拿回身份，她只想用盡僅有的時間來保護她的女兒。早已接受人生結束的她，只想確保女兒不會再看到鬼後便離開（因為金泰希影響到女兒常見到鬼）。《哈囉掰掰》的催淚程度達九級半，記住自備一大盒紙才好開機看。

壓迫虎媽《SKY Castle天空城堡》

這套《SKY Castle天空城堡》（又譯：天空之城）當然跟宮崎駿沒有啥關係，此劇相當適合香港虎媽觀看。當時（2018年）上影有云此劇跟美劇《Desperate Housewives》的故事框架有點相似，也是講小區裏住着幾個家庭，發生了幾個不同的故事串連，而當主角一家搬進這小區時，平靜的水面終於泛起漣漪。女主角金珠英（金瑞亨飾） 在劇內的造型冷酷嚴肅，有令人屏息以待的壓場感，勁好笑的！《SKY Castle》好看的原因，是因為此劇刻畫現在韓國社會（其實跟香港現況好相似），父母為了讓子女擠進 SKY （韓國首爾大學Seoul National University、高麗大學 Korea University和延世大學Yonsei University）三家著名大學所形成的扭曲心態和極端行為的黑色幽默劇集。

此劇還好是群戲，每一個家庭都代表着一個社會父母群體，如果你有子女，會好有共鳴感！而主角之一廉晶雅屬於演技派，好戲之人，要讚！在母親節看看眾媽媽們跟子女學業之間的鬥爭，韓國虎媽如何千方百計去催谷子女成才，題材貼地有共鳴，尤其是有錢同專業家庭，更甚。所以，有錢並非一定幸福。

真假阿媽《Mother》

此劇由好戲之人李寶英主演，信心保證。當年（2018年）是李寶英婚後作，雖然當時李並未有孩子，但她演老師為拯救一位女學生而謊認（也可說是誘拐啦）做孩子的媽媽，演得入木三分！《Mother》是改拍2010年松雪泰子和蘆田愛菜主演的同名日劇，跟原著日劇的主調都很一致，戲內呈現出來的那種冷淡的壓抑，都相當催淚，又係要一大盒紙巾侍候。此劇刻畫了各式各樣的母親，由於集數比原著日劇多了五集（韓劇以前一向多集數，近年才慢慢減少），所以有更多的時間及空間可以讓觀眾更清楚真正的母親是要經歷重重的磨難。編劇甚至透過車英信（李慧英飾）的口，告訴我們身為母親跟罹患重症並沒有甚麼不同，而且，分分鐘會病死的。此外，也透過姜秀珍（李寶英飾）的口，告訴我們母親是一個沉重可怕又須要負責任的稱呼。兩個母親，一真一假，但孰真孰假，看得人聲淚俱下，母親可不易為。

因此，藉母親節，反思且花多點時間陪下媽媽啦！

撰文：LY

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