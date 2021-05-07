獅子山應該是香港人最熟悉的山吧！沒到過獅子山頂，也應該聽過《獅子山下》，搭車經過獅子山隧道，又或者在九龍市區抬頭一看就望到了。要登獅子山頂的話，最簡單的路線是由樂富站起步，不過水金這次由金山出發，原本只是行麥理浩徑第五段經畢架山到九龍坳，最初沒打算登獅子山頂，可是這段麥理浩徑不算很難，既然來到登頂必經的九龍坳，體力許可下，不用半小時就爬到山頂了，當然順便上去看看！

乘巴士往石梨貝水塘 走鷹巢山自然教育徑

水金跟朋友搭巴士來到石梨貝水塘，甫下車即看到猴子在巴士站熱情歡迎山友。首先走到附近的廁所，這裏有涼亭及飲水機，先整理背包再行天橋到對面馬路的登山口。在獅子山郊野公園牌匾的入口上坡，穿過「鷹巢山自然教育徑」的牌坊後靠左前行，這段既是自然教育徑，也同樣是麥理浩徑第五段，路徑平坦梯級不多，更設有展示板講解植物及景色，大家可以邊走邊學自然知識。約半小時後，左方出現一個木涼亭，水金在此稍為休息欣賞西九龍的城市景色，因為接下來要挑戰連綿不斷的登山樓梯路段了。

經畢架山往九龍坳 景觀開揚遠眺港島東

在木涼亭後方走上樓梯，經過兩次龍欣道馬路後，在大霧環境下前行彷彿進入仙境般，突然眼前出現一個巨大白色波，這裏正是海拔457米高的畢架山雷達站，也代表已經成功登頂了。沿圍欄旁的小徑前行，經標高柱後繞過雷達站，終於來到充滿戰地遺蹟的麥理浩徑路段，每行數步就會出現軍事座標、地洞通風口及戰壕等軍事設備，旁邊豎立着展板介紹歷史背景。緩緩下降至筆架山觀景台，這邊是眺望九龍景色的最佳位置，也可隱約觀賞到沙田城門河的景致。接着繼續前行，景觀越來越開揚，天晴時更可遠眺東九龍及啟德郵輪碼頭，甚至鯉魚門及港島東。大約45分鐘後來到九龍坳，這裏是多條行山路線的交匯點，也設置了回歸紀念亭給山友休息。

獅子山頂俯瞰九龍全貌 捕捉萬家燈光

水金原本計劃在回歸亭休息後便下山到樂富，可是朋友提議不如順道登獅子山頂，評估糧水及體力後毅然決定挑戰！離開回歸亭後走上樓梯，未幾就看到由山友搭建的風雨亭，靠右行就開始登獅子山頂。登山徑全長只是550米，攀升約160米，大多是高度不一的崎嶇梯級，爬升時有點吃力但路況尚算不錯，而且沿途都是路牌指引正確安全路線，不是想像中的困難。走至中段有一塊巨石，山友多在這裏休憩，或觀賞畢架山的壯觀景色。及至後段有一部份須手腳並用，約半小時就離開樹林看到木欄，即是到達了獅子山山脊。右邊山徑可登獅頭，不過路窄險阻，建議有一定健行經驗人士方可挑戰。

一登獅頭，景色豁然開朗，360度觀景台飽覽九龍及沙田的城景，黃昏時太陽就在畢架山落下，更是令人着迷。即使不登獅頭沿山脊行，在另一高處可以回望整個獅頭，在這裏拍照打卡也不錯！再往前走數步來到一個平台，風光也不輸獅頭觀景台，相對上也較安全，所以水金跟朋友就在這邊等待夜幕低垂後，跟萬家燈光及車水馬龍的幹道拍照。看過夜景拍過美照後，便原路折返至九龍坳回歸亭，再沿山徑下降至獅子山公園。下山的路況非常良好，最後走到天馬苑，步行至樂富站或在龍翔道搭巴士離開，結束這次充滿驚喜的行山之旅。

遊畢架山、獅子山時大家應注意以下事項：

1. 鷹巢山自然教育徑及麥理浩徑第五段的山徑路況不錯，全程指引充足，惟主要是泥路，雨後或大霧下潮濕地滑，建議穿着合適的運動鞋；

2. 登獅子山前應先自行評估糧水及體力，注意天氣狀況，登山徑指引清晰，不建議離開指定路線。另外，登獅頭路窄險阻，建議有一定健行經驗人士方可挑戰；

3. 獅子山地勢險峻，在獅頭或獅脊任何地方拍照時務必注意自身安全，切勿站在懸崖邊打卡；

4. 這次行山路線全程沒有補給站，出發前先準備充足糧水，並做足防曬措施；

5. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩；

6. 在獅子山賞夕陽後需備手電筒走回山腳，並留意山徑路況，慎防跌倒。

撰文、攝影：蒲．臺島 Gold2TW

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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