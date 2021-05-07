「懲罰Mee」App於5月1日正式推出後，曾登香港區排行榜首位、KKBOX推出無損音質串流服務，包括16bit和24bit、LG推紫外線殺菌耳機TONE Free FN7、Sony新BRAVIA XR電視玩AI、Arlo Essential美國IP Cam、Xencelabs Pen Tablet Medium開箱及Facebook要求iOS用戶容許追蹤以協助維持免費服務，果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

「懲罰Mee」App上架登香港區排行榜首位

「懲罰Mee」流動應用程式於5月1日正式推出，形式有點像已下架的「和你Eat」，上架初期於iOS香港地區免費App排行榜，排行更超越政府的「安心出行」，不過記者於5月7日發現「懲罰Mee」已變成第二位。據說「懲罰Mee」希望挑戰yuu及OpenRice的地位，App主要是以地圖形式，顯示參與商戶的位置及資料，亦可以商戶種類篩選。

用戶只要成為Mee會員，便可享特定優惠，App中也有「Mee分」項目，不過這個「Mee分」並不會與消費掛勾，而是用於鼓勵用戶上載相片或評語儲分，協助豐富應用程式內的資訊，儲滿指定分數便可以換領獎賞。

KKBOX推出無損音質串流服務

KKBOX終於在香港推出無損音質串流服務，同步推出16bit和24bit取樣率的無損音質音樂。KKBOX更表示它們是全港唯一，涵蓋全球三大唱片公司無損曲庫的音樂串流平台，目前KKBOX有超過7,000萬首廣東話、國語、歐美、日韓歌曲，當中超過4,000萬首16bit無損歌曲，超過300萬首24bit無損歌曲。

無損音質計劃已開放訂閱，每月收費$116，KKBOX白金會員在6月4日前有30日免費體驗，亦可以$105訂閱無損計劃；新app用戶也有14日免費試用。不過要留意無損音樂也要有硬件配合，耳機狂人Cato表示，最簡單就是使用支援Hi-Res的耳機，高階玩法就可以外接DAC甚至使用DAP。不過最重要是要留意數據用量，畢竟一首24bit音樂約100多MB。

延伸閱讀：5G優先｜香港首個24 bit串流音樂服務 廣東歌為主月費最低$78

延伸閱讀：5G應用｜24 bit音樂串流比買歌更抵聽 達人教你三個方案享受高清音樂

LG推紫外線殺菌耳機TONE Free FN7

雖然LG上月宣佈退出智能電話市場，不過最近於香港還有推出無線藍牙耳機 LG TONE Free FN7，具備主動降噪（ANC）功能，內建3個高性能收音咪，偵測外界聲波消噪，而且耳膠也經特別設計，提升舒適度及阻隔外部噪音。

與其他LG無線耳機一樣，採用Meridian的數位訊號處理（DSP）音效技術，聽覺體驗逼真；比較特別的是其耳機充電盒，加入了UVnano紫外線殺菌功能，接線充電時透過紫外線殺死耳塞高達99.9%的大腸桿菌和金黃葡萄球菌。充電盒上也有LED燈，讓用家觀察其充電和消毒狀態，官方指耳機於關閉主動降噪情況下可用7小時，亦設快速充電功能，充電5分鐘，最長可使用1小時，建議零售價$1,599。

Sony新BRAVIA XR電視玩AI

Sony推出旗下BRAVIA XR電視系列，包括8K LED、4K OLED和4K LED電視。今年最主要的升級就是改用Cognitive Processor XR處理器，使用AI人工智能提高電視的畫質和音質表現。處理器會模擬人類的視聽方式，獨立偵測和分析色彩、對比度和細節，聲音方面能將任何聲音轉換為3D環繞聲音效。全新BRAVIA XR電視將改用Google TV系統以及兼容HDMI 2.1。

A90J為MASTER Series，使用OLED面板，有65吋和55吋型號。現場觀看A90J播放HDR影片時，對比度表現非常好，高光位置亮度極高，同時黑位保持深邃，色彩表現也很好，升級後的音響表現也非常震撼。65吋的X95J採用X-Wide Angle技術，令螢幕的可視角度極高，極側角度觀看時也能維持色彩和亮度。X90J系列售價$14,990起，X80J系列售價$7,490起。

Arlo Essential美國IP Cam

美國Arlo最近推出了新款Essential室內攝影機（IP Cam），想隨時監察家中狀況，又不想買中國牌子的話就很適合。早前我們測試過Arlo的4K IP Cam以及智能門鈴，這次的Essential系列定價較便宜。

Arlo Essential室內攝影機的定位是室內使用，功能上和高階機種相似，支援1080P串流監控以及錄影、雙向語音對話、警報器、夜視功能，以及Arlo出色的動作偵測警示功能，搭配Arlo Smart訂閱就有自定偵測範圍功能。

家中有寵物或者需要照顧嬰兒就非常適合，隨時可以查看家中狀況。新機也加入隱私保護盾功能，用家回到家後可關閉鏡頭以及麥克風，保護自己的私隱。新機安裝方法非常簡單，連接電源線後開啟App配對後即可使用，所有影片會上傳至Arlo雲端儲存。

延伸閱讀：IP Cam｜美國$6,188 Arlo Ultra vs 中國$229小米 Arlo 4K超高清監控 小米警報通知遲緩

Xencelabs Pen Tablet Medium開箱

美國品牌Xencelabs推出中型數碼繪圖筆與繪圖板Pen Tablet Medium，這款繪圖板設計簡潔，8毫米厚，繪圖區大小約32 x 23厘米，有效面積縱橫比16:9。除了接線使用，官方指充電2.5小時，可無線使用最長16小時。

Pen Tablet Medium的特別之處是配有兩支不同直徑的繪圖筆，細筆有2個可自訂按鈕和頂端橡皮擦功能，另一支3按鍵筆更可代替滑鼠按鍵的功能，方便無縫切換專案。兩支筆都支持8192級的壓力敏感度及傾斜功能，沒有明顯的延時情況。

標準版包括數位畫板、一支細筆和一支3按鍵筆、6個標準筆尖及4個毛氈筆尖等，售價$2,180；，套裝版本更包括Quick Keys遙控器，提供5組8鍵，共40個可自訂的快速鍵組合，上面是個OLED螢幕，顯示每個按鍵的快捷功能設置，售價$2,980。

Facebook要求iOS用戶容許追蹤以協助維持免費服務

蘋果最近推出iOS 14.5系統更新，新增應用程式追蹤透明度功能，讓用戶自行選擇，是否容許應用程式追蹤資料作廣告用途，不過Facebook非常反對措施，認為會影響其廣告業務。不少用戶在升級iOS 14.5後，也接收到Facebook的通知，指允許Facebook追蹤資料能協助它們維持免費服務。有網上分析指Facebook是暗示日後或會收費，事態發展如何也無從得知，不過記者按下要求應用程式不要追縱，暫時不見有任何異樣。

記者：周銥沁、梁志穎

攝影、剪接：鄭皓然

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）