近60年歷史的香港仔漁光村，位於香港仔市中心不遠處，預計將於2023年清拆重建。這條依山而建的屋邨共有5座：白沙樓、順風樓、海港樓、靜海樓、海鷗樓，每座大樓的名稱均使用了漁民相關的詞匯。從高處俯視，整條邨的結構就像一條小船。60年代，香港仔漁港繁榮興盛，屋邨因而命名漁光村，為香港仔一帶的水上居民和鴨脷洲居民提供廉價房屋。

研究香港屋邨歷史多年的作者陳志華指出，60年代出現摩打船，部份使用搖櫓漁船的競爭力下降。同時，漁民開始考慮子女的將來，希望下一代可以讀書打工或做生意，令漁民紛紛開始上岸。上岸的漁民會居住在岸邊的棚屋和寮屋，沒有廁所和廚房，居住環境差：「你能想像到，一個有瓦遮頭的石屎建築，與本來的居住環境相差得遠了。」

1978年，孫俊威（阿Tim）一家搬到漁光村生活，住了23年後遷出，現今只有69歲的媽媽（孫太）仍在村內居住，住了足足40年：「以前我有很多同學都問我為何要搬入這麼偏遠的地方，因為當時香港仔甚麼都沒有。」搬入村那年，阿Tim才4歲，他憶述在漁光道街市還未興建的日子，漁光道及香港仔水塘道堆滿賣生果和蔬菜的排檔，非常熱鬧，街坊都在排檔吃早餐、買餸煮飯。那時沒有甚麼交通工具上山，比起行落山到香港仔市中心添置生活用品，這樣的排檔方便得多了。後來漁光道街市建成，排檔便紛紛遷入，一時的熱鬧光景不再。

順風樓近石排灣邨的出入口，曾有一間出售石油氣和火水的商店，在未有煤氣的年代，街坊都在這裏買石油氣和火水。根據房協60年代的年報，以前村內除了油站之外，還有三間商店、一間屋邨辦事處、一間幼稚園和一間「Party room」。陳志華認為，「Party room」應是供街坊免費租用的聯誼場所，可見當年房協的屋邨設計有考慮到居民的娛樂及建立鄰里關係。當年的商店、士多及糧油雜貨店現已變成社區中心了，而村內的漁光幼稚園早已清拆，校園本來位於靜海樓地下，學校操場的一片空地現被鐵絲網圍封。阿Tim是漁光幼稚園的學生，印象中二十多位同學在細小的課堂上課，高、中年班學生的課堂之間沒有門。

談到漁光村的回憶，阿Tim非常肯定街坊們都會記得一位賣白糖糕的叔叔：「每天下午3時至4時，他會由最高的海鷗樓，每一層、每一座掃樓，一邊拉着手推車，一邊大聲叫喊『白糖糕！西米糕！』，聲音十分洪亮。」孫太覺得以前的生活比現在開心：「以前由大廈門口一走進走廊，便不斷跟不同街坊打招呼聊天，不如現今這樣，大家一回來便關上家門。」大廈中央走廊設計，廚房靠着走廊，主婦們都打開窗戶煮飯，飯菜香味傳入走廊，街坊經過時打個招呼，孩子們則在走廊上玩耍。一個小小的窗戶，令家務繁重的主婦能建立鄰里關係之外，也能看管孩子。漁光村每一座都是中央走廊設計，除了海港樓之外，每個單位都由一條小橋連繫着，形成一個玄關位的私人位置，街坊會擺放鞋子、地拖等生活用品而不阻礙通道，這種設計與明華大廈相似。走廊兩旁是天井，樓梯是通花牆身，令大廈採光度非常充足，陳志華認為這樣的通風設計非常重要：「當時的冷氣很貴之餘也不普及，這樣的令空氣流通的方法是必須的。

香港房屋協會於1948年成立，當時倫敦市長透過「空襲救災基金」向香港捐出一萬四千英鎊，成立香港房屋協會，協助解決香港住屋問題，1951年興建了香港第一條公共屋邨深水埗上李屋。漁光村於1962年開始興建，分兩期落成，第一期包括白沙樓、順風樓及海港樓；第二期為靜海樓及海鷗樓。

房協特意興建了設計比較簡陋的海港樓，讓經濟能力較低的家庭也可入住，街坊須要共用廚房、洗衣房及洗手間。當年房協的屋邨中只有4座有共用廚廁的設計，除了海港樓之外，還包括啟德邨的啟明樓和德明樓，以及明華大廈A座。入伙時，海港樓租金每月$45至$70，其他座數相對貴一點，每月$67至$119。海港樓於1982年改建，現在每戶也有獨立的廚廁使用。

2010年，房協開始翻新第二期的靜海樓和海鷗樓，翻新外牆、鋪上地磚、加裝大廈升降機和大堂閘門。時至現今，其餘3座大廈仍沒有升降機。阿Tim一家人本來住在沒有升降機的順風樓，後來申請搬到翻新了的海鷗樓，單位更大，位置更高。

2018年，政府推出「暫租住屋」計劃，撥出漁光村200單位作過渡性房屋，供輪候公屋家庭申請。現在漁光村預計2023年清拆重建，受影響的居民將被安置到石排灣道。阿Tim指出，清拆重建的消息已傳出多年，雖然相信漁光村的環境配套在重建後會更好，但同時又擔心新樓的租金會比現在貴：「雖然我一早搬走了，但清拆當然會感到可惜。而且村內多數是老人家，住了那麼久一定有感情，到底他們搬到新地方會適應嗎？」在陳志華眼中，漁光村代表着1960年代的香港建築特色，保留可以令下一代知道香港曾經有這種建築物：「我明白香港房屋問題嚴重，或者可以考慮保留及改變其中一座大樓的用途，漁光村拆咗就冇喇。」

雖然漁光村充滿特色，但在此呼籲讀者勿前往漁光村「打卡」，以免影響居民生活。

記者：黃曉楓

攝影：洪輝進、張洛晞

編輯：鄒仲安

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