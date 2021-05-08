網絡迷因meme是網絡爆紅事物的代名詞，基本上已成為大家溝通的語言。meme好玩之處在於訊息千變萬化，又可以推陳出新，林林總總的二次創作圖務求能引起大眾共鳴。今次要介紹的meme主角，就是紅出國際的柴犬Cheems，曾被票選為meme界最具代表性的icon，連生日都上國際新聞，你們又知不知道牠其實是來自香港？

如果在互聯網上搜索「cheems burger」，你大概可以找到十幾萬個關於這隻柴犬的meme圖，其元祖meme圖在台灣的meme maker網站上是熱門排行第二位，當地人叫牠「小廢狗」。真名「波子」的這隻柴犬，主人Kathy說其instagram賬戶「balltze」差不多每日都收到幾百個留言，每張相都有幾萬like，每日都收到很多fans製作的meme圖，將波子改成特朗普、拜登、美少女戰士等，總之有熱門新聞就有波子的meme圖，如長榮貨輪堵塞蘇彝士運河、林鄭禁6時後堂食等。

波子一歲時因為當時的主人移民被留下，Kathy就領養牠回家。對於自己的寵物於一夕間爆紅，她說絕對是無心插柳。2015年Kathy幫波子開一個IG賬戶，記錄寵物的生活點滴。2017在9月，她發佈了一張相，到了2019年美國網站Reddit有人用那張相做了第一個meme圖，波子一夜間爆紅。他們將波子設定為一隻有語言障礙的狗，所有字後面都有個m音，還幫牠改名叫Cheese burger，不過大部份人都叫波子做Cheems（取笑牠講話有m音尾）。

自此之後，波子突然變成明星一樣，在網絡上走紅，大家都瘋傳牠的meme圖，IG粉絲人數暴增，至今已有35萬，主要來自美國，其次是南美洲，如智利、阿根廷等。「記得在2020年被南美洲網上媒體Pictoline票選為南美洲最具代表性的meme，有fans更想邀請波子到當地出巡，最終因疫症取消，但感受到當地人的熱情和對波子的瘋狂程度。」Kathy笑說。

KFC抽水宣傳 粉絲凌晨致電

波子meme風潮一浪接一浪，每日都有新鮮事發生，2020至2021年，Twitter用了波子的meme改圖做網站headline，圖中波子揮打棒球棍，寓意打走疫症；近期墨西哥KFC官網亦有出過有波子的meme，大家都利用網絡爆紅事物作宣傳，是這時代最有效又低成本的行銷手段。很多外國媒體如9 GAG、Unilad、Bored Panda、Know Your Meme、Genial Guru、Meme Insider都曾邀請波子做訪問，風頭一時無兩。不過數到最誇張的可算是今年波子10歲生日，主人Kathy決定首次在IG直播同波子慶生，當中除了有好幾千粉絲一起看直播慶祝，沒想到竟引來智利的電視新聞報道，還插播當日的生日片段。

波子爆紅初期，Kathy說的確有點招架不住，因為很多粉絲都想見到「偶像」，不時收到視像電話，但因時差關係，通常是香港凌晨3、4點；有人提出一些極無厘頭的要求，像詢問可不可以影波子隻腳給他觀賞，可以額外付費等。但當中亦發生過令Kathy感到窩心的事，「曾經有一次IG被盜用，在Twitter公佈新IG後，不夠24小時便激增了五萬粉絲，大家都為波子抱不平，後來有個美國人稱可以幫我直接聯絡IG負責人，結果真的成功取回原有賬戶。」上年疫症爆發，Kathy跟很多香港人一樣缺口罩，負責帶波子散步的Kathy媽媽三日才換一次口罩，結果有幾個fans快遞寄來數盒。世界各地的人都用自己的方式愛波子，用波子樣子做生日蛋糕慶祝的粉絲不計其數，更有約30個粉絲在身上紋了波子，包括她老公。

賣tee捐助毛孩 疫下帶來歡樂

曾經有個法國人出售印有波子meme的tee，後來Kathy發現很多網店都有賣各式各樣的波子產品，由於使用的圖片像素低，質素參差，所以決定自己開網店，更將首次賣tee的所有收益捐予本地非牟利寵物機構毛孩守護者和LAP Lifelong Animal Protection Charity。社交媒體賬戶沒有刻意經營，但仍收到很多寵物公司想贊助產品給波子，不過全都被她拒絕，不想事情變得太商業化。短短兩年間，波子的「人生」發生了戲劇性的轉變，Kathy感受良多，「全世界有那麼多狗，沒想過我的狗狗能成為其中一個meme的代表。最感動的是在疫症期間，牠帶了很多歡樂和正能量給各地的人，一張meme圖的威力原來可以連結到全世界！」

ig : balltze

採訪：周藍

攝影：果籽攝影組