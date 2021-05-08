嗜酸性肉芽腫症候群（Eosinophilic Granuloma Complex）是一種典型的貓皮膚過敏反應，而跳蚤過敏就是最常見的成因。另外，亦有貓咪會對食物成份過敏，或對其他昆蟲（如蚊子）出現過敏反應而導致嗜酸性肉芽腫。

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嗜酸性球是白細胞的一種，其增加與過敏、免疫反應及寄生蟲感染有關，而肉芽腫則是由肉芽組織構成的腫塊，當肉芽組織內存在着大量嗜酸性球時，就會稱為嗜酸性肉芽腫。

嗜酸性肉芽腫分三個類型

在貓咪身上，嗜酸性肉芽腫可以分為三個類型，分別是嗜酸性斑疹 (Eosinophilic Plaque)、嗜酸性肉芽腫 (Eosinophilic Granuloma) 和惰性潰瘍 (Indolent Ulcer) ，是一種在貓身上常見的皮膚、皮膚黏膜或口腔黏膜傷患。

嗜酸性肉芽腫成因及症狀

嗜酸性斑疹最常發生於被昆蟲叮咬後的過敏反應，通常出現在貓咪的腹側及大腿內側，其界限分明，會出現脫毛、皮膚泛紅，而且非常痕癢。惰性潰瘍的傷口則位於上唇，呈現濕漉漉的潰瘍狀，過敏原因有可能是跳蚤過敏、食物性過敏或基因問題。而嗜酸性肉芽腫則是口腔中常見的潰瘍增生病變，呈帶狀的肉芽腫多數出現於大腿後側、口腔，亦有機會出現在貓咪的「肉球」上。

治療方法要視乎病因，所以當發現貓咪身上出現潰瘍性的傷口、脫毛、皮膚泛紅時，應該立即帶到獸醫檢查是否患有嗜酸性肉芽腫，並找出當中的致敏原因再作治療。

撰文：黃雅純

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