疫情爆發初期，意大利北部成重災區，當地所有的業務都要停止，唯獨一個行業，意大利人絕對不讓他們停止——就是製作Parmigiano Reggiano的農場。

Parmigiano Reggiano在意大利人心中是獨特而神聖的。這個聞名世界的芝士，在意大利只有339間農場可以製作。從14世紀以來，這個食物從不休止製作。

在2012年，意大利北部發生六級地震，震央位於Parmigiano Reggiano芝士的生產區，30萬個芝士灰飛煙滅，意大利人立刻跑去買芝士，他們不忍自己的芝士爛掉，苦思有何方法可以拯救，並找來米芝蓮三星廚師Massimo Bottura用Parmigiano Reggiano製作意粉食譜，增加銷售額。

來到2020年，Parmigiano Reggiano又再面對危機。眾多餐廳關閉的意大利，零售餐飲業蕭條，這個芝士王者命運如何？意大利人卻發揮團結精神，在家煮食也要一塊Parmigiano Reggiano，國內銷售額竟然奇蹟增長7.9%，生產了394萬個Parmigiano Reggiano芝士，是歷史上最多的，營業額達到23.5億歐元。究竟這個芝士，有甚麼特別呢？

芝士王者 得來不易

在肺炎爆發前，我們特地到訪意大利北部小鎮Borghetto，想一探Parmigiano Reggiano的秘密。與Ciao Latte農場主人Serena見面，她吩咐我，要知道秘密，要準時第二天凌晨5點來到工場。不過，前一晚她想讓我先試試Parmigiano Reggiano的美味。她帶我們到鎮內的一個小餐廳，裏面食物選擇不多，大叔來這裏看球賽，大嬸來這裏聊天。餐廳老闆端上一個意粉，眼看樸實，上面鋪滿一片片的Parmigiano Reggiano。以為他不過是普通意粉的擺設？錯了！將意粉和芝士放進口中，Wow！È delizioso！芝士香濃，完全不是坊間幾刨芝士碎可以比擬，那是令人驚喜的味道。Serena看到我們的表情，滿意地點頭，令人更期待明天的行程。

DOP認證 5個法定地區才能製作

Serena的農場是該區首個製作Parmigiano Reggiano的有機農場，他們飼養的牛隻沒有基因改造，更不會催生，確保牛吃的全是不含任何添加物的天然飼料。牛奶出自牛身上，要有好品質的芝士，牛奶是關鍵。意大利政府也知道，所以將芝士列為法定產品，根據DOP（Denominazione di origine protetta）規定，製作芝士用的牛奶要來自特定的牛種，每個產區限養不超過27萬隻牛，而且全部必須來自幾個法定地區，帕爾瑪（Parma）、雷焦艾米利亞（Reggio Emilia）、摩德納（Modena）、曼托瓦（Mantua）及博洛尼亞（Bologna）。更厲害的是，每年只有4月至11月才會揸牛奶，因為春夏兩季草最豐盈，乳質最好。牛奶更只會於上下午分開兩次取牛奶，以免牛隻過累影響乳質。

製作Parmigiano Reggiano過程不簡單

製作Parmigiano Reggiano過程亦不簡單，Serina哥哥Dario掌握製作大權。每天清晨5時，他先用農場早上所擠的牛奶，混合前一天擠出的牛奶（經過一夜的自然脫脂，除去表面的鮮奶油），倒入鐘形的銅鍋中。一個銅鍋可以製作兩個Parmigiano Reggiano，需要約1,600公升的鮮奶，即來自20多頭母牛，才能製作重約40公斤的芝士。

之後便要將牛奶加熱至33至35℃，不斷攪拌，再加入乳凝素。這個過程看似簡單，其實並不簡單，Daro說：「製作最重要的過程是攪拌和打碎，因為夏天的牛奶脂肪較少，烹煮過程速度較快，所以烹煮時，要特別留意它的溫度。」之後，Dario拿出特製的攪拌器（Spino）將沉澱物攪成小碎塊狀，攪拌物重超過90公斤，此過程非常辛苦，Dario笑說自己不用去健身房，來這裏就好了。攪拌使乳凝塊脫水與乳清分開，再用紗布將凝乳一分為二，壓上獨製的標記和編號，把芝士放在海水裏浸泡兩周，（芝士的天然鹹香就是由此而來），陳化至少12個月。

陳化越久越香醇 小農場做出大美味

芝士熟成一年後，協會會派員用鎚敲打芝士作品質檢定，聲音深沉厚實才合格，之後會烙上標記。越陳年的芝士味道越醇，價錢也越貴。一年半至兩年熟成的叫vecchio（陳年），吃下來口感較濕潤，一般適合用作烹調意粉、沙律等；熟成兩至三年的稱為stravecchio（特陳）。試吃時，我最愛24個月的Parmigiano Reggiano，吃下來帶有顆狀，香醇濃厚，口感柔軟，較36個月的濕潤。不過，如果配合紅酒，香濃的高度陳化36個月的Parmigiano Reggiano，才是人間滋味！當然價值連城的Parmigiano Reggiano，熟成期可以達到10年，或者幾十年，Serina更說，她曾經吃過逾百年的Parmigiano Reggiano。

Parmigiano Reggiano有如香檳 冀成世界級品牌

事實上，製作這些世界聞名的Parmigiano Reggiano，全都是這些小農場。Parmigiano Reggiano協會主席Nicola Bertinell本來在海外讀書，雖然家中一直也做農場，供應牛奶，但讀農業和商科的他一直也未有意回到小鎮接手業務。後來家中父親年紀老邁，他不忍父親心血付諸流水，才立下決心回國打理農場，並擔任主席，希望將Parmigiano Reggiano的美味向外輸出。

「環顧世界，美食都有自己的品牌，像香檳一樣，一個好的香檳母品牌，旗下會有不同的子牌子，亦即是意味一個大品牌中，也可以有不同出色的子品牌和製作者。對我來說，我也希望可以讓Parmigiano Reggiano做到這樣的Umbrella Brand，如果我們也用類似方法包裝，讓世界認識意大利不同農場的芝士，這又會如何呢？」

的確，細心品嚐，即使在同一個小鎮上，Nicola和Serina農場出產的芝士味道也有不同。即使牛的品種一樣，但氣候和製作方法的差異讓Nicola的芝士偏向濃烈，而Serina的芝士卻更清新輕盈。吃下去，各花入各眼。

14世紀修士製作 乳酸菌是王者秘密

「你們身處的這裏，就是傳教士於1,000年前製作芝士的地方。傳教士當時打算來這裏建造社區，用牛隻開墾土地，但牛吃完草後，在青草生長的過程間，意外發現三種特別的乳酸菌。後來發現，原來這裏潮濕的天氣，加上極端的寒冬和炎熱的夏天，增加乳酸菌生長，亦因為這種乳酸菌，令到Parmigiano Reggiano與一般的芝士不同。」

不少人分辨不到Parmesan Cheese和Parmigiano Reggiano，其實兩者口感味道差天共地：前者香濃，後者味道較平淡，價格亦不同。Parmigiano Reggiano平均11歐元一磅；Parmesan Cheese較便宜，價錢約1歐元一磅。相傳Parmesan Cheese是在二次大戰後，美國發現意大利Parmigiano Reggiano太受歡迎，而研發出Parmesan。外貌兩者相似，但對意大利人來說，味道口感兩者大相逕庭，所以他們多年來一直苦尋機會，讓Parmigiano Reggiano正名，更透過烙印的編號和蓋印，讓人認得是Parmigiano Reggiano。

「Parmigiano Reggiano是這裏重要的經濟體系，背後反映的是文化和意大利的食物文化。」Serina說。意大利人愛美食，也愛家庭。為了幫忙打理家中農場，她拋下在羅馬的設計正職，與家人做好Parmigiano Reggiano。哥哥負責製作，她負責外銷、設計，另一個弟弟負責農場，父親和媽媽也幫忙打理農場中的餐廳和住宿。若沒有親身到訪過，也許無法想像這樣的美食竟然來自這些傳統農場。近年，她積極開拓市場，歡迎各界到訪參觀農場，並住宿一晚，她說，有使命想讓跟多人知道它的美味。

「Parmigiano Reggiano是我們和這裏的一個聯繫，是我們出生和長大的記憶，它連接所有的回憶，甚至是我們的傳統和家庭的回憶，所以我沒辦法放下它。」

記者：袁志敏

攝影：林亦

編輯：鄒仲安

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