英文中的俚語和俗語,有不少衍生自常見的食物。以下十個與生活息息相關的食物英文,原來還有另外一個意思,當中你知道多少個?

1. Nothingburger

大家都知道Burger是漢堡包。Nothingburger字面上是指沒有餡的漢堡包,同時亦指「原來冇料到」。政黨常用於形容事件「雷聲大﹑雨點小」,例如「The Ukraine phone call was a nothingburger.」(致電烏克蘭沒有甚麼大不了。)亦有人會說作「nothing sandwich」,意思相同。

2. Vanilla

Vanilla是雲呢拿。用作形容詞的話,Vanilla有「基本」的意思,例如「A vanilla bank account」即是「一個基本的銀行戶口」。筆者第一次認識這個生字是看美劇時,女主角因為戀愛經驗不足,所以擔心自己太「Vanilla」,新相識的男朋友遲早對她生厭。

3. Not a sausage

Sausage是香腸,但Not a sausage並不是「不是香腸」,而是「咩都冇」的意思。英國廣播公司(BBC)曾有以下例子︰「Any sandwiches left?Not a sausage. 」(有三文治剩下嗎?連一條香腸也沒有。)

4. Pizzazz

眾所周知Pizza是薄餅,但是「Pizzazz」與薄餅完全無關,是「活力」的意思,亦可以寫作「Pizazz」或「Pzazz」,例如「The performance was full of pizzazz.」(表演充滿活力。)另外有一詞寫法非常相似,就是「Piazza」。但是它非薄餅,亦非活力,而是意大利的露天廣場。

5. Spill the tea

Spill是「倒瀉﹑濺出」的意思。「Spill the tea」表面是「倒瀉茶」,但因為「Tea」有「是非八卦」的意思,所以Spill the tea有鼓勵人講出秘密的用意。例如「Come on, spill the tea!」即是「咪咁啦,講出嚟啦!」亦有人用「Spill the beans」代替,意思相近。

6. Milk it

Milk是牛奶,作動詞用的話,是榨取的意思,例如「He milked his rich mother dry.」(他將他的有錢媽媽榨乾榨淨。)而「Milk it」亦有「扮嘢」、搏同情的意味,例如「She’s not sick, she’s milking it.」即是「她沒有生病,她在扮病。」

7. Waffle

Waffle是窩夫,香港經典的街頭小食雞蛋仔就叫「Egg waffle」。但Waffle在英國亦指「亂噏」,例如「Stop waffling on」就有「咪吹水」的意思,「A load of waffle」即是「一堆廢話」。

8. Curry favour

Curry是咖喱,但Curry favour是指「擦鞋」,例如「I tried to curry favour with my boss.」(我曾嘗試阿諛奉承我的老闆)。英國《鏡報》曾指英國首席大臣藍韜文(Dominic Raab)「is simply trying to curry favour with Trump」(只是試圖討好特朗普)。

9. Salty

英國人讚女孩子甜美,會說她很Sweet。那麼形容女仔很Salty或者很Bitter,又是甚麼意思?Salty是鹹,Bitter是苦,這些形容味道的詞語用在人物身上,意思大相徑庭。Salty是形容因為少少事就發脾氣,因此Salty Girl是指脾氣差的女孩子;而Bitter有怨恨的意思,Bitter Girl則指常妒忌或不滿的女生。

10. The crunch

雖然Crunch是指吃到爽脆食物時發出的聲音,例如穀類早餐常常標榜口感「Crunchy」(鬆脆),但是「The crunch」是指關鍵或困難的時刻,例如「when it comes to the crunch」即是「到了最後關頭」,有非抉擇不可的意味。

撰文﹑攝影︰Colette Cheung

英國特許土木工程師。赴英國留學後留低工作,曾居倫敦,現居劍橋郡。因疫情暫時在家工作,共有兩位上司,一位嚴謹認真,一位談笑風生;工作看似自由度大,事實上係唔敢鬆懈。希望疫情過後可以多分享英國辦公室趣事!

編輯:洪慧冰

