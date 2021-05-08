早前黃大仙慈雲山樂華街遊樂場有領角鴞貓頭鷹在樹上繁殖，吸引過百攝影及雀鳥愛好者前往觀賞「打雀」。另一邊廂的台灣也不例外，台南一所博物館發現一隻初生的領角鴞直接在草地上打瞌睡，樣子趣怪，十分可愛。

台南水道博物館早前於Facebook發文，表示在館內的草地上遇到一位「貴客」，原來是一隻小領角鴞，牠一副睡眼惺忪的樣子，彷彿在懷疑人生，思疑自己為甚麼睡一覺後會在地上醒來。經過專家檢查後，估計是牠初次學習飛行時，不小心墜落地面，幸好牠也沒有受傷，稍後由工作人員放回樹洞，等待母親回家。

博物館表示，其實同類事件已經不是第一次發生，去年差不多同樣時間，也有一隻小領角鴞呆在草地上，同樣也是經檢查健康後，放回樹洞內。相對於今年，去年的小領角鴞就比較有精神，有一雙渾圓的大眼睛，對所有事物都百般好奇，十分可愛。留意台灣與香港一樣，領角鴞也是受保護動物，禁止民眾私自飼養。

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撰文：Kaming Lee

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