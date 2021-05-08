疫情下人人都注重衞生，最近有食肆商紛紛送出自動泡沫洗手液機吸引顧客，當中有快餐店反應熱烈，兩日就全部換罄，不過大家在洗手時都要注意洗手液的成份，亦要有正確的洗手方法。如果大家搶不到自動泡沫洗手液機都不用失望，化學博士K Kwong會教大家如何DIY泡沫洗手液。

4成樣本含可致敏防腐劑 可致皮膚炎

疫情前，消委會檢測了市面35款洗手液，發現部份洗手液樣本含可致敏防腐劑、游離甲醛，亦有產品聲稱抗菌率達99.9%以上，而實際上未能達標，部份樣本包裝的成份標示與實際有出入，有機會違反《商品說明條例》。消委會亦指出，過度使用殺菌劑或抗菌劑反而有機會助長細菌出現抗藥性，長期使用可導致手部皮膚痕癢，甚至患上手部皮膚炎、痕癢、紅疹等症狀。

自製泡沫洗手液 超簡單製法3種材料即可

如果自己DIY洗手液，就最安心。化學博士K Kwong表示，只要3種簡單材料，就可以自製泡泡洗手液，可以做到相同的效果，泡沫亦會十分豐盈；亦可以作為用完原裝洗手液後的補充裝。製作方法是，如果沒有泡泡洗手液機，可以在12元店買一個泡泡樽，自行倒入番梘水或沐浴露水；之後將一份番梘水或沐浴露，以三至五份水作稀釋，視乎沐浴露或番梘的濃稠程度而定，最後搖匀便可大公告成。K Kwong提醒，最好使用蒸餾水或煮過的食用水，藉此減少沐浴露或番梘變壞發霉的機會。

泡沫洗手液 自製方法

洗手後擦乾 細菌量可減半

不過，在全民瘋搶泡沫洗手液機的同時，其實並不是越多泡就代表洗得越乾淨。化學博士K Kwong表示，一般人會以為泡沫越多，越可以增加洗手液逗留在手上的時間，從而增強清潔能力，其實不然。因為清潔效能取決於降低水的表面張力，以及表面活化劑的乳化的能力，泡沫多寡對洗手時的清潔效果並無幫助。

潔淨效能 視乎搓洗時間

最重要，其實是將洗手液充分揉搓的時間，比洗手液本身的抗菌力更為重要，衞生防護中心一直提醒，大家在疫情下必需參考正確洗手五部曲，包括加入梘液後，應揉搓雙手20秒方為正確。因為病毒、細菌有吸附力，一定要透過搓、擦的物理摩擦作用，才能把它們有效除掉。另外，許多人洗完手後，都會揮動雙手，或待自然風乾，但其實洗完手後擦乾的動作是去除細菌的關鍵。實驗結果發現，洗手後若未擦乾，細菌數量會比洗手前增加84%；反之若用紙巾或乾淨毛巾擦乾，細菌數量則可減半，即殺菌率達50%。這是因為洗手液的主要功能是去除油污，並非殺菌，所以洗手時應把洗手液充分揉搓，再用清水沖走，最後擦乾雙手，才可以有效把細菌病毒帶走。另外，由於濕的手會更易黏附東西，擦乾雙手可以避免把衣服和皮膚上的細菌病毒再次黏附在手上。

總括而言，即使大家搶到一機在手，同時亦要正確洗手，才能真正洗走雙手的細菌病毒。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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