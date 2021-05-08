歌手李明蔚（Sarena）22歲確診罕見的鼻咽腺樣囊性癌，8年抗戰，上周二（5月4日）不敵病魔去世，終年31歲。

基因突變造成 可於不同位置病發

腺樣囊性癌（adenoid cystic carcinoma）是一種罕見癌症，源自腺癌。臨床腫瘤科專科醫生饒家棟醫學博士解釋，腺這種細胞會釋放分泌物、口水等，例如乳腺會分泌奶，而人體很多地方都有腺細胞，例如肺、口水腺、食道、胃及腸，當腺細胞出現突變就會演化成癌症。饒家棟醫學博士補充，腺樣囊性癌能於多個地方病發，例如鼻咽、乳房、眼淚腺、肺、腦、氣管、甚至鼻竇，但較多發生在口水腺，主要是基因突變引致，暫時沒數據顯示有遺傳的可能性。

晚期鼻咽腺樣囊性癌可致神經線受損

鼻咽腺樣囊性癌的症狀包括鼻塞，除影響鼻子外，饒家棟醫學博士指，耳咽之間有一條耳咽管，負責平衝壓力，所以若患上鼻咽腺樣囊性癌，耳朵也會有類似飛機升降時的耳塞感覺，「更嚴重的症狀有頭痛、流鼻血、管狀視覺，即周邊視力模糊，甚至會有羊癇症的症狀。」

饒家棟醫學博士表示，因鼻咽腺樣囊性癌十分罕見，所以沒有為其定立仔細分期數的標準，主要分為早期或晚期，「早期代表癌細胞位於鼻咽或周遭淋巴，可透過手術或電療治療；晚期代表癌細胞轉移到其他位置例如肺部、肝及骨，轉移到不同地方會有不同症狀，例如轉移到肺部會有乾咳，轉移至淋巴會引致頸部腫脹，也有機會令神經線受損。」

生長速度慢 惟復發機會較高

鼻咽癌與鼻咽腺樣囊性癌的病發位置同樣是鼻咽，但前者生長速度較快，後者則較慢，饒家棟醫學博士解釋，兩者症狀相似，都是鼻塞、耳塞等，而治療方面則有所不同，「早期鼻咽癌能透過電療及化療殺死癌細胞，但同樣方法不適用於鼻咽腺樣囊性癌，因電療對其作用較小，所以建議早期患者先考慮手術治療。不過在鼻咽位置做手術難度極高，大多不能完全切除癌細胞，故復發機會較高，更有可能轉移至其他位置，建議手術後接受電療及化療，減少復發風險，同時康復機會亦較大。」

饒家棟醫學博士續稱，對於未能接受手術的晚期鼻咽腺樣囊性癌患者，治療以化療或電療為主，「化療能讓腫瘤縮小，減少痛楚和症狀，但無法完全根治；電療也有同樣效用，但只能作為局部治療，不能用於所有癌細胞轉移的位置。」

記者：馮思穎

編輯：鄒仲安

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