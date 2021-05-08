西藏爹利（Tibetan Terrier），又名西藏㹴，在香港非常罕見，牠是世上現存的少數古老狗種之一，西施犬也是由西藏爹利繁殖出來。今集《動物百科》就由來自英國，在香港執業超過十五年的專業獸醫Dr. David, Millward-Hopkins，跟大家介紹這隻特別的狗狗。

西藏爹利的歷史

西藏爹利（西藏㹴）的歷史非常特別，牠們是世界上其中一種最原始的狗，至少有二千年歷史。與其他由人類刻意繁殖出來的狗種不同，西藏爹利並不是由人類「造」出來的，相反，人類利用了牠們來繁殖出其他犬種，例如拉薩犬、西施犬，就是由西藏爹利衍生而來。

西藏爹利原本住在西藏的寺院裹，由和尚照顧。西藏爹利是買不到的，只能由和尚送贈。因為來自寺院，所以西藏爹利地位祟高、備受尊重，牠們被視為幸運的使者，如果隨便買賣或對牠們不好的話，就會招來厄運。直至1920年代，一位英國女醫生救了一個西藏和尚，和尚送了一對西藏爹利給她帶回英國。西藏爹利才開始慢慢在外國繁殖，並被狗會命名。

西藏爹利的性格

西藏爹利（西藏㹴）雖然被命名為爹利，但牠們其實並不是爹利犬。他們沒有爹利犬的特性，與爹利亦沒有血緣關係。當初西藏爹利來到英國的時候，因為犬業協會不知道牠的名字，而爹利在英國非常普遍，所以就把牠們命名為爹利。爹利犬是工作犬，但西藏爹利是家庭犬，並非是用來工作或有特別用途，是純粹用來觀賞的「花瓶」。西藏爹利親人友善，對人類非常熱情，偶爾會耍一點小聰明，一歲前非常頑皮，但品性純良。

西藏爹利的健康

西藏爹利（西藏㹴）是長毛犬，但不易掉毛，亦不會有濃烈的味道，日常打理不複雜。但是這個品種有一個嚴重的健康問題，西藏爹利有一種遺傳病叫作「Batten Disease」，是一種神經系統疾病，會導致失明、抽筋以及癡呆，死亡風險很高。在英國，幾乎三分一西藏爹利的DNA會帶有這種病。要杜絕此病症，須要由繁殖入手。如果其中一隻配種的狗有這種DNA，後代不會有這個病；但如果配種的狗爸爸媽媽都有這個病的DNA，就一定會遺傳。所以配種前測試DNA非常重要。

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