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變種病毒︱慎選5類隔離營膳食減食物中毒機會 專家提醒勿過早服用止瀉藥

1小時前
市民被送到竹篙灣檢疫中心隔離，投訴飯盒食物質素低劣，市民連日來炮轟，更一度發生懷疑集體食物中毒事件。

最近出現數宗變種病毒個案，多批市民要被送到竹篙灣檢疫中心隔離，不過中心提供的飯盒食物質素低劣，不但遭市民連日來炮轟，更一度發生懷疑集體食物中毒事件。

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飯餸凍食物疑似變壞 中心曾一度提供杯麵

網上流出多張隔離營飯盒的照片，紛紛投訴飯盒食物質素低劣，有隔離的住戶指每餐飯餸都微溫，有些甚至乎是凍的，又有發霉橙、疑似變壞變色的食物、有膠味的意粉、「霉霉地」的肉類、起泡的醬汁等，加上安排混亂，令隔離住戶承受身心折磨。

天氣熱食物易變壞 細菌入血可致命

近日天氣炎熱，會令食物更加容易變壞，食物煮好後最好即時食用。不過隔離營人數多，中心要逐家逐戶派送飯盒，運送需時。而如果烹調不當，會造成細菌孢子殘留在食物上。適合細菌生長的危險溫度範圍是攝氏4度至60度間，若食物在室溫擺放一段長時間後，孢子會發芽並產生毒素，引起蠟樣芽孢桿菌（bacillus cereus）導致食物中毒。

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另外沙門氏菌亦常見於食物中毒，主要經由進食受污染食物或飲用受污染食水而感染，食用未熟透的肉類、肉類食品、家禽、未經加熱殺菌處理的奶、生的蛋及蛋製食品會容易引致食物中毒，症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。

勿過早服用止瀉藥物 免病情更差

如不幸患上腸胃炎，醫生通常不鼓勵用特定的藥物例如抗生素來治療，並會勸籲病人勿過早服用止瀉藥物。因為部份病原體引致的腸胃炎，在服食止瀉藥後情況會更差。但如果肚瀉導致尷尬情形，病人亦可短暫服食止瀉藥，惟病人最好盡量留在家中休息，多喝水、排出病菌。專家又指，腸胃炎的治療以紓緩性為主，藥物針對止嘔止肚痛，部份病人須服用電解質，病人要自行飲水補充水份；嚴重者就應根據醫生指示，才可服食止瀉藥或抗生素。

坊間有指「屙乾淨便會好」，其實也有根據的，只要把細菌病毒或已形成的毒素排出來，減低致病性，症狀亦會慢慢減少。但如果症狀嚴重，出現發燒、肚瀉頻密、大便帶血或黏液，或本身免疫力弱人士，細菌可能會入血或入侵身體器官，如本身有血管或心臟毛病的人士，沙門氏菌會積聚在有問題的血管上，形成血管瘤，一旦爆破有機會死亡。

5類食物避免選擇

萬一不幸要入住隔離營，即使做好心理準備對食物質素無要求，但起碼要確保食物安全，避免再出現同類食物中毒事件。其實飯盒製成後宜在一小時內服用，否則要保溫，或是經冷藏後再加熱，不過逾千人同時入住隔離營的話，伙食及人手安排都有一定難度，所以餐單的選擇就變得非常重要。當入營時，有餐單可以選擇，不過注意這個餐單一選定，便會決定了7日要食的東西，不能再選擇。所以這個餐單最長會輪迴3次即21日，所以那7日餐單要很小心去選擇。

1. 避免選擇凍食或冷盤的菜式

李斯特菌可以在攝氏4度或以下的低溫環境生存及大量繁殖，即「冷凍都唔會死」，凍食、冷盤等食物若在製作或運輸過程中受該菌污染，放在雪櫃冷藏越耐就越危險。李斯特菌只能靠高溫烹調殺死，冷盤食物一般不會翻熱，成為播菌高危途徑。因此要避免選擇凍食或冷盤的菜式，如沙律、冷烏冬等。

2. 蔬菜含硝酸鹽可致癌 越碎含量越高

蔬菜內裏含較多的硝酸鹽，若存放12小時以上，可能改變蔬菜裏的化學成份，硝酸鹽有機會在體內產生亞硝酸鹽，當混合富含蛋白質的食物，例如肉類、豆腐，很大機會產生致癌物亞硝胺，影響我們的健康。而首5位硝酸鹽較高的蔬菜包括莧菜、白菜、小棠菜、芥菜、芫荽，其中以莧菜的硝酸鹽含量最高；而蘑菇類、木耳於加工過程中，亦容易殘留硝酸鹽，市民亦應避免選擇。番茄、茄子、蓮藕、蘿蔔、薯仔、淮山、豆角、南瓜、冬瓜、節瓜等都是含硝酸鹽較少的蔬果，不過亦要注意，蔬菜剁得越細粒越碎，釋放的硝酸鹽含量亦會越高。

3. 奶製品易受污染

一些非密封的奶製品，可能中途受污染，例如奶製甜品如奶凍、乳酪、軟芝士等，都是高危播菌的食品。

4. 海鮮和豆製品容易腐壞、變質

海鮮和豆製品都含高蛋白質，容易受到微生物污染而變質、產生腐臭味。

5. 雞蛋易滋生細菌如沙門氏菌

不論是炒蛋、蒸蛋或烚蛋也好，如果雞蛋沒有完全熟透，未熟的蛋黃隔夜之後食用，在保存不當的情況下，容易滋生細菌如沙門氏菌，導致腸胃不適、胃氣脹，甚至腸胃炎。

若然不幸要入住隔離營，建議市民可帶備平時喜歡的食物或者零食，亦可以帶一些方便食用的食物，例如可以直接放入熱水浸泡的即食飯湯等。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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