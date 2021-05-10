蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

日本旅遊｜神奈川縣電索無人駕駛列車2025年面世 每12秒一班車最多可載12人

40分鐘前
2025年神奈川縣小田原將有電索無人駕駛列車面世。

說日本鐵道交通是世界上最繁忙的鐵道絕不為過，朝早站內每每水洩不通，加上疫情關係要有社交距離，能夠減少聚集的公共交通工具的需求殷切，故此有日本公司計劃2025年推出電索無人駕駛列車！

相關新聞：日本旅遊｜靜岡縣期間限定「Thomas & Friends 列車」6月12日開始行駛 特設綠色Thomas特別版列車

新電索無人駕駛列車系統將取名為「Zippar」，由日本公司Zip Infrastructure開發，將會在2025年神奈川縣小田原市率先面世。Zippar以太空電梯作藍本，每輛最多可容納12人，會在鬧市上空吊着運行。而由於Zippar是無人駕駛、減少接觸，估計將會有手機應用程式輔助列車指引到不同車站，整個計劃相當具未來感。

早前，日本再次進入緊急狀態，宣佈防止市民於公共交通工具聚而集減少班次，但變成更多人於車站等待列車。年僅23歲的須知高匡為Zip Infrastructure的CEO，他表示列Zippar列車將會平均每12秒就有一架、每小時可載3,000人，相信可大大減低密集接觸之餘，亦減輕其他交通的負擔。

相關新聞：日本旅遊｜東京鐵塔推VR笨豬跳 零裝備150米高空「跳塔」

資料來源：PR TimesZip Infrastructure

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

日本旅遊無人列車無人駕駛
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner