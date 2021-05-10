說日本鐵道交通是世界上最繁忙的鐵道絕不為過，朝早站內每每水洩不通，加上疫情關係要有社交距離，能夠減少聚集的公共交通工具的需求殷切，故此有日本公司計劃2025年推出電索無人駕駛列車！

新電索無人駕駛列車系統將取名為「Zippar」，由日本公司Zip Infrastructure開發，將會在2025年神奈川縣小田原市率先面世。Zippar以太空電梯作藍本，每輛最多可容納12人，會在鬧市上空吊着運行。而由於Zippar是無人駕駛、減少接觸，估計將會有手機應用程式輔助列車指引到不同車站，整個計劃相當具未來感。

早前，日本再次進入緊急狀態，宣佈防止市民於公共交通工具聚而集減少班次，但變成更多人於車站等待列車。年僅23歲的須知高匡為Zip Infrastructure的CEO，他表示列Zippar列車將會平均每12秒就有一架、每小時可載3,000人，相信可大大減低密集接觸之餘，亦減輕其他交通的負擔。

資料來源：PR Times，Zip Infrastructure

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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