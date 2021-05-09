智能電話的出現令大家存下不少影片，以下會介紹5個剪片App：先是利用「Google Photos」調校影片、Go Pro推出的「Quik」快速生成風格短片、記者認為超好用的電話剪片App「InShot」、組合多條影片的「PhotoGrid」，以及Apple自家推出的「Clips奇趣拍」，教大家如何用電話剪輯影片。

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1. Google Photos調校影片

剪輯影片的技術有許多，從簡單到複雜，中間有許多不同的程度，最簡單當然是直接把影片調色、調校光暗程度。其實許多電話的內置相簿也有這個功能，假如沒有這個功能而又只想簡單替影片調色，可考慮使用「Google Photos」，它最近的更新讓用家可以很方便地使用濾鏡及調節光暗度。

使用方法：只要打開影片編輯，便可以剪裁影片、更改視角、添加濾鏡、改變亮度、對比及色溫飽和度。雖然功能不算太特別，但勝在方便，而且Android版的「Google Photos」更有消除手震的功能，經過記者的手震自拍實測，消除手震效果明顯。

2. Quik快速生成風格短片

單單替影片調色，當然滿足不了大家，先介紹簡易整合影片的App。由Go Pro推出的「Quik」絕對是懶人之選，因為它會自動從整條影片中揀選它認為是精華的片段，而且替用家加入不同的過場特效和背景音樂，並剪輯一起，及後用家亦可以再調整，非常方便使用。由於它是由Go Pro推出的App，因此用它來剪輯Go Pro影片也很方便。

3. InShot電話剪片超好用

「InShot」是個兼具照片與影片製作的App，除了可以加入多個相片影片編輯，亦內置不少剪輯功能，更可個別調整影片原有的聲音，甚至調整影片的速度、倒帶；另外可加入動態貼圖影片、背景外框，加入背景音樂可調校音樂播放的時間及轉換不同的歌曲。

另外，它內置許多轉場特效，雖然部份轉場特效要付費升級，但也有不少特效讓免費用家使用。小貼士是建議調整特效時間改變影片節奏；而且可以匯出不同格式，連想匯出4K影片也可以，但當然要花上一定時間。不過「InShot」預設在右下角有水印，只要收看廣告即可免費去掉。

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4. PhotoGrid影片拼圖功能

有許多人問我，如何把影片「放在一起」，但意思不是ABC排列剪接，而是一個畫面中有齊ABC三段影片，這便要使用「PhotoGrid」。

「PhotoGrid」其實是一個快速將相片合併的App，因此內置不少合併的模組及相片海報風格，但同時它也支援加入影片，把不同影片合併播放，也可調整邊框做出不同風格及各自調整每條影片的長度，亦支援逐格播放或排列播放，也包含一般的影片剪輯工具。

5. 加入即時字幕Clips奇趣拍

Apple自家推出的「Clips奇趣拍」是個免費的iOS影片錄製和編輯工具，比較特別的是它有即時字幕功能。只要在揀選好影片後，點擊右下角的「星形」圖案，揀選第三個「即時字幕」，選擇喜愛的文字風格和位置後，按着錄影便可以自動根據你的聲音立即轉為字幕。其字幕效果基本上也算準確，情況有點像iPhone內置的語音輸入，而且速度算快。假若自動辨識的字幕有錯字，也可以編輯文字。

另外，「奇趣拍」其實是個影片錄製App，可製作出不同的創意影片，例如以Apple自家的Animoji和Memoji遮蓋樣貌拍攝，而且同樣支援即時字幕功能。

除此之外，「奇趣拍」也可用AR改變拍攝者身處的環境，如置身於精美的風景動畫、電影佈景中，每個場景均是360度全方位，不論用家怎樣移動也會置身於虛擬的場景。

上述只是記者羅列出其中數個認為有用的剪片App，希望可以幫助大家剪輯影片。但其實一條影片的好壞，也視乎花了多少心思，以及拍攝時的技巧和運鏡，這便要靠大家花時間摸索。

記者：周銥沁

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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