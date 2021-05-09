疫情下每天戴口罩遮掉半塊面，不只可隱藏牙齒不齊等問題，亦是箍牙好時機。近年自助箍牙興起，廣告隨處可見，價錢較低、所需時間較短，但大多並無牙醫跟進，這會否有潛在危機呢？今集《健康Body Chat》邀請到牙齒矯正科專科醫生胡敬恩，以及一位自助箍牙過來人，為大家拆解自助箍牙的5大伏位，包括欠缺前期準備、印牙模、換牙套中伏位、無牙醫全程監察及海外牙醫難監管！

自助箍牙後牙齒牙腳分離

Sonia從小牙齒不整齊，一直想矯正牙齒，惟箍牙價錢之高令她卻步；而網上自助箍牙廣告多，價錢便宜，最平一萬多元就可箍牙，而且是隱形牙箍，她最終決定選擇自助隱形箍牙。她先在社交平台聯絡自助箍牙公司的負責人，再去印牙模。全程沒見過牙醫，只須填寫簡單問卷講解牙齒情況，負責人亦有為其牙齒拍照作參考，大約一個月後，她收到自助箍牙公司的3D療程預覽；在確定箍牙效果後約一個月就收到整套牙套，包括18副上排牙套及25副下排牙套，展開她的箍牙之路。

約一年後，Sonia的自助箍牙已接近尾聲，有一日她去洗牙，牙醫發現她牙肉出現白色點，原來是牙腳！「原來我的牙腳露了出來，與原本的牙齒分離，所以我馬上停止自助箍牙。」牙醫亦立刻為Sonia撰寫醫生信，說明牙齒問題，讓她找自助箍牙公司跟進。誰知負責人第一時間就將責任推回給Sonia，就連之前承諾有問題可用電郵諮詢海外牙醫都沒再提及。「負責人不是牙醫，她指並非100%保證我的牙齒會跟預覽效果一樣，反叫我額外加牙套，以符合我的理想效果，所以我也沒有再回覆他。」

Sonia出事的是下排牙齒，停止自助箍牙後，她的牙齒開始移位，不到2個月便回復原狀。她亦為此感到後悔，「如果我之前選擇傳統箍牙，可能已完成矯齒，也沒想過會發生這些問題。」最後她在本年開始傳統箍牙，冀能改善下排牙齒問題及變得整齊。

自助箍牙可致牙肉收縮牙齒壞死

牙齒矯正科專科醫生胡敬恩表示，大多病人箍牙的原因是牙齒擠逼，牙槽骨較細而牙齒較大，令牙齒不夠位置排齊並凸出來。由於自助箍牙多數毋須拔牙，直接用牙套強行把牙齒移前，會導致牙骨及牙肉收縮，令牙腳外露、牙齒變長。若強行將牙齒逼出，有機會造成牙齒壞死，就須杜牙根。而牙肉收縮更與牙周病有關，大部份病人不知自己有牙周病及牙骨收縮，直至牙肉收縮已經為時已晚。

箍牙前不一定要拔智慧齒

不過Sonia在進行自助箍牙前已拔掉智慧齒，亦已先洗牙，何解一樣出事？胡敬恩醫生解釋，拔智慧齒與箍牙是兩件事，有些人因智慧齒出現問題如發炎、生長不佳等而須拔掉；亦有個案拔了智慧齒才箍牙，以便騰出更多空間予牙齒移動。加上箍牙後佩戴固定器，如果智慧齒的生長角度不佳，拔掉後牙齒或較不容易走位。但她強調，拔掉智慧齒不代表箍牙前毋須再拔牙，須視乎病人牙齒的角度，牙齒有多斜，出來要多少位置等，「如果本身牙齒較哨，較擠逼、牙槽骨較窄、牙齒較大等，拔掉智慧齒的幫助其實不大。」

大部份自助箍牙都無牙醫跟進會診，一旦出問題，例如箍牙期間刷牙刷得不乾淨，引致牙周病；進食時太大力、牙套戴得不好而影響牙腳等，必須向其他牙科專科求診。就如胡敬恩醫生所言，「雖然自助箍牙標榜快捷、價錢便宜、方便，因毋須到訪診所，但其後所付出的時間及金錢，可能比之前付出的還要多。」

因自助箍牙不成功而找牙醫善後的例子比比皆是，那是否可以達至原本的理想效果呢？胡敬恩醫生坦言要視乎實際情況，如出現嚴重問題才求診，有時也無法復原，「牙齒或已鬆到脫落，之後或須種牙、放置假牙，這須視乎嚴重程度。」若果進行自助箍牙後出現嚴重牙周病或牙齒壞死，亦不建議再箍牙。

牙齒小牙冠短未必適合隱形牙箍

自助箍牙其中一個賣點，是採用全透明的隱形牙箍。不過胡敬恩醫生認為，使用傳統牙箍比隱形牙箍更有助改善問題。原因是隱形牙箍糾正牙腳分離的幅度不及傳統牙箍，控制牙腳亦未必較佳，「若問題不是太嚴重，使用傳統牙箍也能把牙腳移回牙骨位置，就能補救。」但即使有辦法補救，病人都須要再付一筆費用，治療時間亦可能會較長。

值得一提是，隱形牙箍並非人人適合。胡敬恩醫生解釋，箍牙可分為固定式及可脫式牙箍：固定式牙箍包括傳統鐵箍、陶瓷箍、內箍及自鎖式牙箍；可脫式牙箍則為隱形牙箍，也會放上與牙齒顏色一樣的膠粒，有助牙箍吸實牙齒，較易控制。但如果病人的牙齒較小、牙冠較短，較複雜如需要拔牙或進行顎骨手術的病例，就未必適合使用。

在固定式牙箍方面，傳統鐵箍及自鎖式牙箍適合任何口腔健康人士，當中自鎖式牙箍毋須如傳統牙箍般使用橡皮筋固定鋼線。另外，陶瓷箍及內箍則適合注重外觀人士，但選擇陶瓷箍時要留意，陶瓷比琺瑯質硬，若牙齒接觸到對面牙齒上的陶瓷托槽時，或會造成牙齒磨損；陶瓷亦易碎，要小心進食；其的摩擦力較大，也有機會影響牙齒移動的速度，而陶瓷物料容易染色，但陶瓷箍的牙粒顏色與牙齒顏色相近，外觀上不太明顯。

傳統箍牙五大步驟 缺一不可

胡敬恩醫生強調，箍牙應找牙齒矯正科專科醫生來進行，他們會在箍牙前進行詳細檢查，確保病人牙齒健康，亦要定期覆診。醫生會先與病人討論，了解病人的主要問題，以及他們期望達至的目標是否與醫生可做到的吻合；再進行臨床牙齒檢查，檢查有否牙周病及蛀牙、牙齒是否清潔得乾淨等，並在不同角度拍攝病人牙齒；接着量度嘴唇長度、笑起來時牙齒的闊度及窄度；還要照牙齒X光，看看有否多生齒或缺失的牙齒、牙骹有否問題、牙腳的長短、牙肉是否健康；以及要拍牙骨的X光，看看顎骨大小會否相差、牙骨大小、角度、牙齒斜度等。如沒做足以上前期準備，病人有機會出現牙肉收縮、牙腳收縮、牙齒壞死，甚至牙齒鬆脫。

多口水有牙石會影響牙模準確度

另外，自助箍牙公司會先為客人進行3D牙齒掃描或印牙模，部份公司更會讓客人自行使用牙齒壓模套裝來印牙模，再寄回所屬公司。沒有牙醫從旁協助，自行印牙模是否可行呢？胡敬恩醫生解釋，印牙模是最重要的前期工作之一，不應自己進行，「大多求診病人也不了解如何咬合牙齒，或如何在不同角度拍照。臨床上，牙醫會感受牙肉、觸摸附近的牙骨及牙腳等，不能單靠自行拍照上載，再找沒受過訓練的人替你掃描牙齒。」

牙模亦有不同大小之分，印牙模時須選擇適合病人牙槽骨大小的牙模；稀釋牙齒印模粉時，以及放、脫牙模時也有技巧；如口腔有很多口水、有牙周病、有牙石等，也有機會印出不準確的牙模。除了印牙模，現時亦有3D牙齒掃描，「病人會覺得較易接受，因有些病人較易嘔，利用3D電腦掃描也較舒服，準確度也高。」胡敬恩醫生提醒，3D牙齒掃描也要確保由牙醫進行，「因為如有口水，或病人咬合得不正確，印出來也可能不準確。」

自助箍牙難追究 牙痛牙鬆應停止箍牙

稱得上自助，就連何時需要更換牙套，都是自行決定。雖然部份公司聲稱有海外牙醫與自助箍牙人士作網上交流，但胡敬恩醫生指海外牙醫並非香港牙醫委員會的註冊醫生，難以控告。而進行自助箍牙前所簽的同意書，責任大多放在病人身上，「大部份自助箍牙公司並非售賣醫療服務，而是售賣一個產品，讓你自行使用。」

沒牙醫跟進，如何能及時發現問題，避免牙齒進一步惡化？胡敬恩醫生提醒，如牙齒突然感到疼痛、有些牙齒較鬆，又或牙套不適合佩戴、強行佩戴時感到疼痛，以及牙箍與牙齒之間出現牙縫，就表示牙齒並非移動至恰當位置，應立即停止自助箍牙。

箍牙後須永久戴固定器 防牙齒移動

Sonia在停止自助箍牙後，連該公司提供的固定器也戴不了，牙齒慢慢返回原位，因此決定再進行傳統箍牙，需時約兩年。胡醫生表示，牙齒為生物，故永遠也在動，研究顯示牙周組織需要一年時間才可達至穩定，故必須佩戴固定器，「特別是成人箍牙，因為牙齒記憶力很強，成人的牙齒位置已維持多年，所以最好永久佩戴固定器，只是時間越戴越少。」牙齒的牙周組織尚未穩定，如果不佩戴固定器，牙齒一定會移動，而軟組織也會影響牙齒移動，生活習慣如用口呼吸、常常咬嘴唇或吸自己的嘴、舌頭在吞口水時放在牙齒中間、咬手指等亦會影響牙齒的穩定性。

固定器有不同種類，其中一種是一條鐵線貼在牙齒後，佩戴此類固定器的人士，日間毋須佩戴固定器，但晚上也要佩戴傳統有鐵線的或透明固定器。而可脫式固定器方面，胡醫生指多會建議病人在首年除了進食及刷牙時脫掉，其餘時間也要佩戴固定器；第二年建議每晚睡覺佩戴，之後可縮短至每周佩戴兩至三晚；如牙齒穩定，可以只戴一至兩晚，越戴越少。要注意的是，牙齒穩定的程度及時間是因人而異，佩戴固定器則可把牙齒固定在現時狀況。

以下有數條有關箍牙的迷思，也讓胡醫生為我們逐一拆解吧！

箍牙會否傷牙？

胡醫生：箍牙期間，只要牙齒處理得當，並不會傷害牙齒。例如刷牙刷得乾淨，拆箍時就不會損害琺瑯質。相反，如果刷牙刷得不乾淨，又愛吃甜食，圍着牙箍的位置或會出現蛀牙，拆箍後就會變色。

杜牙根可否箍牙？

胡醫生：箍牙前我們會檢查所有牙齒。因為牙根很長，有時未必能清潔至牙根尾部，病人雖未必會再發炎，但當箍牙時拉到牙根，就可能會發炎。所以箍牙前一定要取得X光，或轉介患者至杜牙根專科，檢查牙齒是否徹底被杜牙根、牙齒是否沒問題，如杜牙根杜得乾淨，徹底清除牙根尾部受感染的部份，這就與健康牙齒無異，可以箍牙。

箍牙是否容易出現牙齒黑三角？

胡醫生：其實這並非所有箍牙人士也會出現，但年齡、牙齒型態及牙齒是否整齊等，為導致牙齒黑三角出現的因素。如成年人箍牙，出現機會較大；如牙齒本身排列不整齊，清潔不好，或會導致牙菌膜和牙結石，出現牙周病，並影響牙槽骨組織，牙骨及牙或會收縮，形成牙齒黑三角。

如果牙齒黑三角並不嚴重，這或只是多花時間清潔牙齒。如你覺得不美觀，可以磨磨兩旁的牙齒，令兩旁牙齒較貼、較直，這可令牙齒黑三角變得不太明顯，但嚴重個案或須貼上牙貼。

如隱形牙箍戴不足22小時，可否其後佩戴更長時間，以補回佩戴時間？

胡醫生：箍牙醫生並不建議佩戴更長時間，或其後彌補佩戴時間。因為電腦掃描是預測病人最少佩戴牙套20至22小時，如你佩戴時間不足，戴長點時間或可有助牙齒移動，但問題是牙套戴得太久，就會越戴越鬆，難以受控。

補牙後箍牙，有何須注意？

胡醫生：補過的牙並非如健康牙齒，須留意補牙後會否再蛀牙，或補牙補得多深、會否接近神經線。我們都會告知病人，箍牙期間牙齒或會發炎，嚴重的或須杜牙根，但這風險不高。

最後，胡敬恩醫生提醒，箍牙期間應定期檢查牙齒，刷牙時亦必須刷得乾淨，以免箍牙後牙齒雖變齊，但牙齒上卻出現白斑、有早期蛀牙、牙周病等，以及箍牙後必須佩戴固定器，病人在箍牙期間，每4至8星期也須到訪箍牙醫生作箍牙檢查，看看牙齒是否移動至理想位置，如牙齒移動的位置不受控制，就須立即處理，否則繼續戴牙套，就會越戴越差，影響周遭的牙齒，而平常也要每6個月到訪家庭牙醫進行牙齒檢查及洗牙。

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記者：鍾卓瑜

拍攝：蕭志南、鄭明川、許先煜、張志孟

編輯：鄒仲安

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