在香港，黑心寵物繁殖場問題猖獗，商人為求利益將動物視作繁殖機器、生財工具，往往對場內動物的身體帶來嚴重後果。本地非牟利機構兼動物收容所Lifelong Animal Protection Charity（LAP），近日就收留了6隻在繁殖場救出來的貓咪，各受到不同程度的傷害，其中最嚴重的一隻被救出時體重僅1.6公斤，嚴重貧血，有一隻眼更失去視力，病情危殆。

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6隻獲救貓貓之中，情況最差的是Nilla，被救出來的時候體重僅1.6公斤，經獸醫檢查後發現牠身體狀況極差，不但患上了貓感冒，更出現嚴重營養不良、貧血、皮膚病及其中一隻眼失去視力。為Nilla急救的獸醫甚至指牠受傷害的程度重得可被歸類為虐待動物，令人十分擔心。其餘5隻貓咪的情況雖然比Nilla輕，但都有不同程度的身體問題，包括寄生蟲、毛髮嚴重打結、眼晴結膜發炎、貓感冒等。

由於獲救貓貓的身體情況過於惡劣，LAP本身的貓舍並不適合讓牠們入住。幸好最後都能夠緊急找到暫託家庭，不介意貓咪的狀況差到發出臭味、全身毛髮打結，仍願意提供安居之所給牠們暫住。LAP義工Salina指出，由於是次獲救貓貓毛髮打結的情況過於嚴重，普通的寵物美容工具未必能夠處理，幸好有暫託義工曾經學習寵物美容，及成功爭取到他曾就讀的美容學校提供協助，加開時段讓學員免費為貓貓提供援助，為牠們修剪毛髮及梳洗乾淨，以防止皮膚問題進一步惡化。

LAP於九龍及港島分別設有狗狗和貓咪的領養中心，歡迎有心人親臨探望動物；而有意成為義工或暫託家庭者亦可向LAP網站查詢。

LAP（Liftlong Animal Protection Charity）保護動物慈善協會

網址：www.lap.org.hk

領養中心：（狗）荃灣荃景圍187號荃威花園E座

（貓）西營盤第一街11號

資料來源：Lifelong Animal Protection Charity

撰文：黃雅純

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