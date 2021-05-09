香港人壓力大工作忙，不少人都有頭痛、肩背痛、經痛、肌肉疼痛發炎等問題。如果想一次過減壓同時止痛，不妨試試香薰按摩。原理是利用含天然止痛消炎成份的香薰油，再配合輕柔力度按壓，讓被按者在5至10分鐘內進入夢鄉，達至紓緩情緒和減痛效果。

其實香薰治療在國際間一向備受肯定，香港有部份公立醫院和癌症中心都有提供服務。所以早前「健康蘋台」特別請來獲英國IFA認可的Ali’s Institute of Aromatherapy香薰學校校長何嘉瑩（Alice Ho），合辦「香薰按摩止痛教學班」，除了教授香薰油的調配技巧以及不同痛症的香薰按摩手法外，Alice更特意為活動調配了一支適合不同痛症的止痛精油（價值$196）。活動當日現場反應相當熱烈，有參加者試完後大讚肩頸位置即時放鬆了。

假如你上次錯過了，又或者想再次重溫，由即日起至5月24日，只需$138，就可於5月28日至6月30日期間，在網上無限次足本重溫《香薰按摩止痛網上教學班》，輕鬆學習專業的香薰止痛按摩手法。每位報名參加之會員，更可免費獲得Alice特別調配的限量止痛精油一支（價值$196），以及Ali’s aromatherapy八折優惠券一張。

【香薰按摩止痛網上教學班】足本重溫

記者：方富銓

編輯：鄒仲安

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