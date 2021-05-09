速度感對於男士來說總是有一種莫名的吸引力，大馬力的車也成為不少男士的夢幻車款。然而，隨着年紀漸長，男士們除了滿足自己喜歡的速度感之外，還要照顧身邊人，例如家人、女朋友的需要，因此在買車的選擇也會有些改變，如果能兼顧速度激情與家庭需要就最理想不過。Ivan在3年前購入他的首部「掃把佬」Subaru STI 10代，經歷過數輛不同車的「洗禮」後，卻在年半前再次購入另一輛，認為此車馬力夠大，同時空間實用，正好滿足個人與家人需要。

10代「斬尾」有殺氣 揭背款式有型又實用

富士汽車（Subaru）旗下的Impreza WRX車系在1992年誕生，當時車廠以「入屋」為目標，因此在很多車款上都用上四門設計，符合家庭需要。雖然外表和藹可親，但也不要忘了Impreza的狂野基因。早於1995年，Subaru廠方就派出Impreza世界越野錦標賽，派出一輛 以Impreza WRC 命名的車款出戰，在1995年至1997年間，Impreza WRC連奪三屆隊制冠軍，可見Impreza血統的優越性能。

Impreza已經來到11代，期間外形變化相當大，由初代的斯文「家庭車」樣式，到第三代極有「殺氣」的鬼面罩設計，非常百變。車主Ivan最喜歡10代的「斬尾」Hatchback 設計，揭背式設計也是Ivan有更多儲物空間可以運用。「很多人其實不喜歡第10代的車身較短，但在眾多代的STI當中，我自己只喜歡第10代。」除了外形合眼緣，STI能釋出的300匹馬力也非常吸引Ivan，可以讓他有時與車友「狂放」一下，另一方面四門設計也方便接載家人與女友出入。

自動波夠方便 大尾翼搶鏡響咹超大聲

Ivan在3年前購入第一輛銀色的STI10代，但當時因十分嚮往棍波車的緣故，因此賣出，先後換過Type R與Suzuki Swift。「其實自己頗喜歡棍波車，不過購入Type R後發現雙門設計很不方便，家人出入也不太舒適，及後購入了Suzuki Swift，貪它是四門設計，但發現棍波駕駛起來需要聚精會神，下班有時候真的想舒舒服服駕駛就好，因此最終買了現時這輛10代STI。」Ivan最初接觸10代StI時其實不知道此車備有自動波版本，但駕駛過第一輛後，他覺得10代STI自動波版本性能不俗，也方便駕駛，因此想換回自動波時馬上想起這輛10代STI，吃回頭草也不介意。

雖說駕駛了一年多的10代STI與3年前購入的為同一型號，但現時駕駛的那輛是二手車，上手車主選擇的是黑色版本，另外改裝了大尾翼，這也成為了現時這輛STI的最大特色。「在我印象當中，只有我這一輛安裝了這一款大尾翼，那時候看車已經很喜歡，但確實牌子就不太清楚了。」除此之外，上手車主留下的一對副廠出品的紅色響咹也是這輛STI的一大特色，按起來格外大聲，Ivan相當喜歡。「我認為駕駛Subaru就是要有聲音，所以就保留下來，但使用時則會格外留神，怕嚇怕途人。」Ivan所指的「要有聲」，不單靠一對紅色響咹，現時車上的喉管也特意改裝過，換了一條Invidia的R400 2600，另外換了一些排氣，現在此車是「直出」的，所以特別大聲。

打《灣岸》愛上Subaru 300匹跑車本色

Ivan當初喜歡Subaru的原因其實相當簡單，全因求學時期經常玩賽車遊戲《灣岸》，當中的Subaru馬力夠大，速度夠快，每次「打機」大都會選用Subaru的車款。「其實當時比較膚淺，看到這輛車有300匹，就覺得很吸引。」看起來，Subaru 10代STI可能不屬於傳統「跑格」的車款，但其實能出現於賽車遊戲，動力配置一點都不弱，也絕對是一輛跑車。「老實說，就算是自動波配置好，四門也好，10代STI畢竟也是一輛跑車，所以真的不要低估它，也許它不如競爭對手三菱Lancer EVO般兇猛，但一點也不弱！」

對於Subaru 10代STI的威力，跟Ivan出車去SMD（Sunday Morning Drive）的車友也十分認同。其中一名認識Ivan多時的車友Terrence表示：「3年前的那輛STI我就已經追不上了，畢竟我駕駛的車一向馬力較為小，現時駕駛的萬事得MX-5，也是望塵莫及。」雖然對10代STI「敬重」有嘉，但對於Ivan的換車的心路歷程，大家還是忍不住揶揄一番。「有些車友會說我很長情，也有些會在車聚是問我的波箱在哪裏，但這些對我來說都是有趣的回憶。」Ivan說。

正因為10代STI與Ivan相當有緣，他對此車也相當愛惜，每周都會洗車保養，有時候工作不太忙時，更會親自落手。」「雖然我都享受洗車過程，但由於換上了白色車軨，清潔時要花多點氣力，有時後也忍不住說髒話發洩。」雖然他這樣說，但聽起來他與10代STI更像一對相識已久的朋友，充滿默契。

採訪：戴力楊

攝影：尹文翹

剪接：倫星揚

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