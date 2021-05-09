你有見過貓咪淚眼汪汪「眼濕濕」望着你，或是在牠眼底下及臉上出現一道淡淡的紅褐色？原來這症狀稱為「貓淚痕」，不但影響外觀，同時也是反映貓咪身體狀況的一個警號，不容忽視。

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貓淚痕先天與後天成因

「淚痕」形成的真正原因是鼻淚管阻塞，在貓狗等家居寵物身上不時都會出現。造成阻塞的原因可分為先天性與後天性兩種。先天性原因是貓咪天生鼻淚管開口異常，令淚水過多或容易積聚，大多發生在純種的外國血統貓身上，如波斯貓、短鼻貓等。而後天性原因有很多，包括因食物或環境過敏而引致淚水分泌增加、耳朵或眼部結膜發炎等等。

貓疱疹病毒感染是導致結膜炎最常見的原因。貓疱疹病毒與人類的疱疹病毒一樣，都屬於潛伏性感染，約有八九成以上的貓身上都帶有貓疱疹病毒。疱疹病毒長期潛伏在貓隻的結膜，一但出現抵抗力下降時，病毒就很容易活化增殖，令眼結膜發炎，造成眼睛疼痛不適，刺激淚水增加。

貓淚痕治療

要治理貓淚痕，首先要了解清楚其成因是後天性的病毒感染，還是先天性的結構缺陷。主人可以帶貓咪到設有動物眼科儀器的診所作進一步的檢查，透過掃描影像、淚液產量、檢查角膜發炎感染情況等，界定清楚引致鼻淚管阻塞的原因。如果是因為病毒感染，獸醫會處方抗病毒藥，及鼻腔灌洗劑作治療。

如診斷為先天問題，主人可以從日常保健、環境改善等方法入手，例如減少食人工食品添加劑和防腐劑，嘗試鮮食以避免過敏；勤打掃家中人寵的毛髮、保持環境乾燥、並選擇低粉塵的貓砂等。主人亦可定期修剪貓咪眼睛附近的毛髮，減少刺激眼睛，如已有淚痕的毛髪更應修剪掉。定期按摩貓咪鼻淚管兩側亦可以改善鼻淚管內循環，主人可以用暖毛巾在貓咪鼻頭的兩側部份，輕柔地用打圈按摩，每天可按摩2至3次。如有疑惑，應盡快向獸醫查詢。

撰文：黃雅純

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