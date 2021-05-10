早前圓滿落幕的奧斯卡頒獎典禮上，73歲韓國國寶級女星尹汝貞以大熱姿態憑《農情家園》（Minari）獲最佳女配角，成為首個拿到奧斯卡獎的韓國演員。我在四月頭舉行的香港電影節已經觀看了電影，確實好看，全場笑聲不絕，完場掌聲滿滿。電影現正在戲院上映，值得大家入場欣賞。

《農情家園》英文名是Minari ，在韓語是水芹菜的意思，具象徵意義。電影由韓裔美籍導演鄭李爍（Lee Isaac Chung）執導，故事改編自他小時候八十年代的成長經歷。話說他的父親Jacob（由Steven Yuen飾演）不甘在加州做個小雞工場打工仔，孤注一擲要自己做老闆，從加州搬到南部阿肯色州郊鄉開墾菜園，種植韓國蔬菜。隨行的妻子Monica（由韓藝璃飾演）、大女和細仔只好與其一同搬到流動車上居住，生活拮据，質素參差。

因為兩公婆太忙湊唔掂兩個細路，他們決定讓尹汝貞飾演的外婆順子，從韓國飛到美國照顧孩子。大女Noel有在韓國生活過，而先天心漏的細仔David是土生土長的美籍韓裔，所以與不懂英語的外婆起了不少文化衝突。外婆性格不拘小節，幽默可愛，與搞鬼率直的David摃起電影最搞笑溫馨的橋段，應該讓不少觀眾回憶起童年時代，自己的婆婆嫲嫲如何痛錫自己。

串連電影脈絡的主軸在於Jacob能否成功種到蔬果，當中真是經歷「水火」。家人搬到車上生活後，經歷過一場大風暴，流動車幾乎被吹走。雖然人生路不熟，但Jacob第一件事就是拒絕付費讓當地人指出水源，堅持自己掘井。後來這個水源缺水，他居然偷偷將家用水轉至農場使用，不但菜種不好，家人又無水用，搞到雞毛鴨血。後來幾經波折終於將菜種成兼成功找到買家，卻因外婆的失誤，蔬果被烈火燒得光光。Jacob代表的是當時第一代移民到美國的大部份韓國人，因不能從事白領工作，又不甘心擔當低技術勞工而想要自立門戶。在創業與平衡家庭利益之間的掙扎，血汗和冒險的確不少。

外婆從韓國帶來水芹菜種子，種在近菜園的水澗處。這種植物適應力極強，在惡劣環境下仍能茁壯成長，做成藥材或食物。當Jacob費盡心神都未能種出靚菜，另一邊廂外婆隨便種的水芹在無人管理之下卻生長得非常茂盛。水芹菜除了象徵新移民的堅毅不屈外，我覺得更是巧妙地帶出人生路上的「柳暗花明又一村」。電影亦有暗示，原來外婆每日為David煮下的黑色藥湯，不知不覺治好了David的心漏病。雖然因外婆中風失誤而導致菜庫被燒，但外婆象徵的韓國傳統價值和智慧，其實支撐並團結着在外地辛苦拼搏的這家人。除了歌頌韓國傳統，導演同時亦透徹傳遞到，移民須放下驕傲偏見，信賴他人這訊息。例如Jacob最終認錯讓步，重新找來當地專家協助發掘水源，亦與怪誕不經但心地善良的鄰居Paul繼續合作無間。這種鄰里相交，是現代社會少有的人情關懷。近期實在看了許多不像話的劇本，《農情家園》實在是耳目一新，值得一看。

撰文：阿蘭

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